ВАКС сегодня продолжит избирать меру пресечения Ермаку: заседание пройдет в закрытом режиме

Суд избирает меру пресечения Андрею Ермаку

Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в отношении бывшего главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака продолжится сегодня, 13 мая, в 12:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заседание будет проходить в закрытом режиме

ВАКС сообщает, что по ходатайству стороны обвинения начало судебного заседания будет проходить в закрытом режиме. В связи с этим просит представителей СМИ с пониманием отнестись к порядку рассмотрения указанного ходатайства.

После закрытой части следственный судья Высшего антикоррупционного суда объявит технический перерыв, во время которого представители СМИ смогут занять места в зале № 10, расположенном на проспекте Брестском, 41.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак после судебного заседания заявил, что выдвинутое ему подозрение "необоснованно"

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Читайте также: Ермак советовался по поводу назначений на госдолжности с гадалкой "Вероникой Фэншуй", — САП

Антикоррупционный суд (1405) мера пресечения (635) Ермак Андрей (1581)
Топ комментарии

показать весь комментарий
13.05.2026 11:11

А что-же так? Холопам правду знать не положено?

13.05.2026 11:08

якась державна таємниця в розкраданні бюджету україни?
що такого можна приховувати від суспільства в тупому тривіальному мародерстві?
то, може пора перекваліфіковувати у державну зраду?

ой, підари атакують україну, то може відразу відкладете засідання на невідомий термін?
треба тягнути час!
може якось саме розсмокчиться....

13.05.2026 11:11
а шо Єрмак когось покусав ?

13.05.2026 11:04
або його покусають та порвуть....
як грєлку

.

13.05.2026 11:15
право на справедливий, чесний та відкритий суд гарантується ст 6 Конвенції з прав людини та Конституцією України!

.

13.05.2026 11:19
Дик в каністуциі нє напісано для каво сут має бути відкритий!

13.05.2026 11:26
Правільна.Внєсті Єрмака Баріса Андрєєвіча в канстітуцію как узніка совєсті.

13.05.2026 11:46
А що, д'Єрмак вже вимагав дотримання цього права? Доречі, там теж мають бути нюанси, якщо наприклад справа пов'язана з державною таємницею. Тоді "хотєлки" обвинуваченого ніхто не братиме до уваги.

13.05.2026 11:26
написати ти написало, а що ти написало ти розумієш? може малось на увазі, що двері мають бути відкриті?

13.05.2026 11:59
Ні, можливо якщо нарід почує краплю тієї правди по цій справі, то не випустить єрмака і його посіпак із суду?
Пуйло допомагає єрмаку, запустило сотні шахедів, щоб суд не відбувся.

13.05.2026 11:57
та вчора, коли оголошували те, що можна було почути всім, я спеціальнослухав, то там і без закритого прозвучало стільки цікавого, що ще вчора до вечора в нормальній країні були б подані заяяви про відставку як мінімум половини уряду. і його не те що не випустити, а там же "покарати" . Нажаль закриту яастину ми не почуємо, або не скрро дізнаємося, що там було, мабуть про Вову.

13.05.2026 12:04


13.05.2026 11:11
Слуг, перед господарями дискредитувати не можна.

13.05.2026 11:14
Це правильно, бо наговорить зайвого, тоді важко буде ціну встановити

13.05.2026 11:11

13.05.2026 11:11

13.05.2026 11:11
може там прозвучить інформація з омеженим доступом, а це свідчить про нормальну роботу спецслужб.

13.05.2026 12:07
Хот би єрмак оманський, та не вчинив отого прикрого САМОГУБСТВа з використанням ісподньої білизни….
Зеленські, як сусіди по династії, уже мабуть, і передачку з харчами там і Мівіною, та теплою білизною йому уже зварганили?!?
Мендель, теж з свого боку, щось зварганить!!! Не лишнє було б ….

13.05.2026 11:12
чому у закритому ?
відповідно до указу ЗЄлєнського, опублікованого великими літерами на біл бордах до 20.04,2019
"всі ми президенти !"

а отже відповідно до посадових обов'язків маємо право бути присутніми на суді

.

13.05.2026 11:13
А клоун то один !!!

13.05.2026 11:58
А чого це така таємність та скритність? Ермачатина буде казати - не винна я, ті гроши мені вороги пілкинули?

13.05.2026 11:16
Пишуть, що пісок для "Династії" крадений на кладовищі у місті Українка Київської області.

13.05.2026 11:18
.....і чому я цим НЕ здивований ?

.

13.05.2026 11:21
Вагомий аргумент для захисту - "там було дешевше"!

13.05.2026 11:28
а що, вони розраховують, що до дванадцятої масова тривога по всій Україні закінчиться?

13.05.2026 11:25
Та попросять ху...ла щоб летіло безперестанку тиждень, а за цей час з валізами грогей і за кордон здиміє! 🤬

13.05.2026 11:32
Клопотання - він може попросити шоб його відпустили - бо він не при ділах - це все злі язики

13.05.2026 11:29
Показово,що обвинувачення просить....Може "попросили"....з Монако...

13.05.2026 11:32
А хто попросив, щоб не почув нарід чим займається під час кровопролитної війни влада, яка веде нас до ганебної поразки.

13.05.2026 12:24
так "а судді хто?"

13.05.2026 12:33
Розкрадання бюджету країни під час війни - це однозначно державна зрада, через це гинуть люди. Тому такі дії треба кваліфікувати як державну зраду а не як крадіжку пляшки пива в супермаркеті...

13.05.2026 12:43
 
 