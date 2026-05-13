ВАКС сегодня продолжит избирать меру пресечения Ермаку: заседание пройдет в закрытом режиме
Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в отношении бывшего главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака продолжится сегодня, 13 мая, в 12:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.
Заседание будет проходить в закрытом режиме
ВАКС сообщает, что по ходатайству стороны обвинения начало судебного заседания будет проходить в закрытом режиме. В связи с этим просит представителей СМИ с пониманием отнестись к порядку рассмотрения указанного ходатайства.
После закрытой части следственный судья Высшего антикоррупционного суда объявит технический перерыв, во время которого представители СМИ смогут занять места в зале № 10, расположенном на проспекте Брестском, 41.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як грєлку
.
.
Пуйло допомагає єрмаку, запустило сотні шахедів, щоб суд не відбувся.
що такого можна приховувати від суспільства в тупому тривіальному мародерстві?
то, може пора перекваліфіковувати у державну зраду?
ой, підари атакують україну, то може відразу відкладете засідання на невідомий термін?
треба тягнути час!
може якось саме розсмокчиться....
Зеленські, як сусіди по династії, уже мабуть, і передачку з харчами там і Мівіною, та теплою білизною йому уже зварганили?!?
Мендель, теж з свого боку, щось зварганить!!! Не лишнє було б ….
відповідно до указу ЗЄлєнського, опублікованого великими літерами на біл бордах до 20.04,2019
"всі ми президенти !"
а отже відповідно до посадових обов'язків маємо право бути присутніми на суді
.
.