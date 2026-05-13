ВАКС сегодня продолжит избирать меру пресечения Ермаку: заседание пройдет в закрытом режиме

Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в отношении бывшего главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака продолжится сегодня, 13 мая, в 12:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заседание будет проходить в закрытом режиме

ВАКС сообщает, что по ходатайству стороны обвинения начало судебного заседания будет проходить в закрытом режиме. В связи с этим просит представителей СМИ с пониманием отнестись к порядку рассмотрения указанного ходатайства.

После закрытой части следственный судья Высшего антикоррупционного суда объявит технический перерыв, во время которого представители СМИ смогут занять места в зале № 10, расположенном на проспекте Брестском, 41.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак после судебного заседания заявил, что выдвинутое ему подозрение "необоснованно"

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Читайте также: Ермак советовался по поводу назначений на госдолжности с гадалкой "Вероникой Фэншуй", — САП