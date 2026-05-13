ВАКС сьогодні продовжить обирати запобіжний захід Єрмаку: засідання буде у закритому режимі

Суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку

Продовження розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу екскерівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку відбудеться сьогодні, 13 травня, о 12:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.

Засідання буде проводитися у закритому режимі

ВАКС інформує, що за клопотанням сторони обвинувачення початок судового засідання буде проводитися у закритому режимі. У зв’язку з цим просить представників медіа із розумінням поставитися до порядку розгляду зазначеного клопотання.

Після закритої частини слідчий суддя Вищого антикорупційного суду оголосить технічну перерву, під час якої представники медіа зможуть зайняти місця в залі № 10, що на проспекті Берестейському, 41.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

ВАКС Антикорупційний суд запобіжний захід Єрмак Андрій
13.05.2026 11:11
А что-же так? Холопам правду знать не положено?
13.05.2026 11:08
якась державна таємниця в розкраданні бюджету україни?
що такого можна приховувати від суспільства в тупому тривіальному мародерстві?
то, може пора перекваліфіковувати у державну зраду?

ой, підари атакують україну, то може відразу відкладете засідання на невідомий термін?
треба тягнути час!
може якось саме розсмокчиться....
13.05.2026 11:11
а шо Єрмак когось покусав ?
13.05.2026 11:04
або його покусають та порвуть....
як грєлку

.
13.05.2026 11:15
право на справедливий, чесний та відкритий суд гарантується ст 6 Конвенції з прав людини та Конституцією України!

13.05.2026 11:19
Дик в каністуциі нє напісано для каво сут має бути відкритий!
13.05.2026 11:26
Правільна.Внєсті Єрмака Баріса Андрєєвіча в канстітуцію как узніка совєсті.
13.05.2026 11:46
А що, д'Єрмак вже вимагав дотримання цього права? Доречі, там теж мають бути нюанси, якщо наприклад справа пов'язана з державною таємницею. Тоді "хотєлки" обвинуваченого ніхто не братиме до уваги.
13.05.2026 11:26
написати ти написало, а що ти написало ти розумієш? може малось на увазі, що двері мають бути відкриті?
13.05.2026 11:59
Ні, можливо якщо нарід почує краплю тієї правди по цій справі, то не випустить єрмака і його посіпак із суду?
Пуйло допомагає єрмаку, запустило сотні шахедів, щоб суд не відбувся.
13.05.2026 11:57
та вчора, коли оголошували те, що можна було почути всім, я спеціальнослухав, то там і без закритого прозвучало стільки цікавого, що ще вчора до вечора в нормальній країні були б подані заяяви про відставку як мінімум половини уряду. і його не те що не випустити, а там же "покарати" . Нажаль закриту яастину ми не почуємо, або не скрро дізнаємося, що там було, мабуть про Вову.
13.05.2026 12:04
він і холопів покусає
13.05.2026 11:11
Слуг, перед господарями дискредитувати не можна.
13.05.2026 11:14
Це правильно, бо наговорить зайвого, тоді важко буде ціну встановити
13.05.2026 11:11
13.05.2026 11:11
може там прозвучить інформація з омеженим доступом, а це свідчить про нормальну роботу спецслужб.
13.05.2026 12:07
Хот би єрмак оманський, та не вчинив отого прикрого САМОГУБСТВа з використанням ісподньої білизни….
Зеленські, як сусіди по династії, уже мабуть, і передачку з харчами там і Мівіною, та теплою білизною йому уже зварганили?!?
Мендель, теж з свого боку, щось зварганить!!! Не лишнє було б ….
13.05.2026 11:12
чому у закритому ?
відповідно до указу ЗЄлєнського, опублікованого великими літерами на біл бордах до 20.04,2019
"всі ми президенти !"

а отже відповідно до посадових обов'язків маємо право бути присутніми на суді

.
13.05.2026 11:13
А клоун то один !!!
13.05.2026 11:58
А чого це така таємність та скритність? Ермачатина буде казати - не винна я, ті гроши мені вороги пілкинули?
13.05.2026 11:16
Пишуть, що пісок для "Династії" крадений на кладовищі у місті Українка Київської області.
13.05.2026 11:18
.....і чому я цим НЕ здивований ?

.
13.05.2026 11:21
Вагомий аргумент для захисту - "там було дешевше"!
13.05.2026 11:28
а що, вони розраховують, що до дванадцятої масова тривога по всій Україні закінчиться?
13.05.2026 11:25
Та попросять ху...ла щоб летіло безперестанку тиждень, а за цей час з валізами грогей і за кордон здиміє! 🤬
13.05.2026 11:32
Клопотання - він може попросити шоб його відпустили - бо він не при ділах - це все злі язики
13.05.2026 11:29
Показово,що обвинувачення просить....Може "попросили"....з Монако...
13.05.2026 11:32
А хто попросив, щоб не почув нарід чим займається під час кровопролитної війни влада, яка веде нас до ганебної поразки.
13.05.2026 12:24
так "а судді хто?"
13.05.2026 12:33
Розкрадання бюджету країни під час війни - це однозначно державна зрада, через це гинуть люди. Тому такі дії треба кваліфікувати як державну зраду а не як крадіжку пляшки пива в супермаркеті...
13.05.2026 12:43
 
 