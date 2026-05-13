Єрмак переконував мене зупинити співпрацю з лобістами в США, які боролися проти "Північного потоку-2", бо "це не феншуй", - Коболєв

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що у 2021 році керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито переконував його припинити співпрацю з адміністрацією США та Конгресом, які працювали проти запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

За словами екскерівника "Нафтогазу", незадовго до його звільнення Єрмак просив згорнути роботу з лобістами у США, які тоді "ефективно боролися" проти будівництва газопроводу.

"Коли в 2021, незадовго до мого звільнення, Єрмак пробував переконати мене зупинити співпрацю з нашими лобістами в США, він активно використовував фразу "це не феншуй", – написав Коболєв.

Ще у 2017 році Коболєв під час візиту до Вашингтона закликав адміністрацію США та Конгрес активніше протидіяти "Північному потоку-2".

Тоді він заявляв, що запуск російського газопроводу посилить енергетичну залежність Європи від РФ та створить додаткові ризики для України.

Коболєв також попереджав, що після запуску "Північного потоку-2" Росія зможе посилити агресію проти України, оскільки перестане залежати від української газотранспортної системи.

Чому згадка про "феншуй" викликала резонанс

Заява Коболєва викликала активне обговорення у соцмережах на тлі публічних згадок про можливе захоплення Андрія Єрмака езотерикою та астрологією.

Раніше у медіа та Telegram-каналах уже з’являлися повідомлення про нібито використання в оточенні керівника ОП астрологічних консультацій та "феншуй"-практик під час кадрових рішень.

Сам Єрмак ці заяви публічно не коментував.

