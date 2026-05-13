Новини Плівки Єрмака
Єрмак переконував мене зупинити співпрацю з лобістами в США, які боролися проти "Північного потоку-2", бо "це не феншуй", - Коболєв

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що у 2021 році керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито переконував його припинити співпрацю з адміністрацією США та Конгресом, які працювали проти запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

За словами екскерівника "Нафтогазу", незадовго до його звільнення Єрмак просив згорнути роботу з лобістами у США, які тоді "ефективно боролися" проти будівництва газопроводу.

"Коли в 2021, незадовго до мого звільнення, Єрмак пробував переконати мене зупинити співпрацю з нашими лобістами в США, він активно використовував фразу "це не феншуй", – написав Коболєв.

Ще у 2017 році Коболєв під час візиту до Вашингтона закликав адміністрацію США та Конгрес активніше протидіяти "Північному потоку-2".

Тоді він заявляв, що запуск російського газопроводу посилить енергетичну залежність Європи від РФ та створить додаткові ризики для України.

Коболєв також попереджав, що після запуску "Північного потоку-2" Росія зможе посилити агресію проти України, оскільки перестане залежати від української газотранспортної системи.

Чому згадка про "феншуй" викликала резонанс

Заява Коболєва викликала активне обговорення у соцмережах на тлі публічних згадок про можливе захоплення Андрія Єрмака езотерикою та астрологією.

Раніше у медіа та Telegram-каналах уже з’являлися повідомлення про нібито використання в оточенні керівника ОП астрологічних консультацій та "феншуй"-практик під час кадрових рішень.

Сам Єрмак ці заяви публічно не коментував.

Північний потік (2474) Коболєв Андрій (809) Єрмак Андрій (1706)
Тут нема чого коментувати. Тут треба коментувати як так вийшло що 3/4 країни божевільні що вибрали це. Чому психіатри працюють погано? Чому людей масово не кидають у клініки?
Ганьбища , всим ,хто мовчав ,ДИПЛОМАТИЧНОМУ КОРПУСУ , як ви ,принижувались перед подай-принеси- -почеши Миндичем , ларечником ЗЕ ВЕДЬМАКА !!! Вони-- РАШИСТСЬКИ АГЕНТИ , а не дурачки якись ! ЦЕ ТАКА ШИФРОВКА фен-х. Й ПОДАРУВАЛИ Украину в Омани , коли не вийшло САБОТАЖЕМ-МАРОДЕРСТВОМ ЗНИЩУЮТЬ з середени!
Це ще одне підтвердження, що воно діяло на користь ворога.
Колишній посол США в Україні Гербст просить НАБУ дозволити Коболєву їздити в Штати
"Звертаюсь до вас з цим листом, аби підтвердити, що з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Андрій Коболєв неодноразово відвідував Вашингтон (округ Колумбія), аби мобілізувати політику США на підтримку України. Він був одним з перших українців, які приїхали до Вашингтону всього через чотири дні після початку російського вторгнення…
"На мою думку, Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
