Єрмак переконував мене зупинити співпрацю з лобістами в США, які боролися проти "Північного потоку-2", бо "це не феншуй", - Коболєв
Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що у 2021 році керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито переконував його припинити співпрацю з адміністрацією США та Конгресом, які працювали проти запуску російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це Коболєв написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами екскерівника "Нафтогазу", незадовго до його звільнення Єрмак просив згорнути роботу з лобістами у США, які тоді "ефективно боролися" проти будівництва газопроводу.
"Коли в 2021, незадовго до мого звільнення, Єрмак пробував переконати мене зупинити співпрацю з нашими лобістами в США, він активно використовував фразу "це не феншуй", – написав Коболєв.
Ще у 2017 році Коболєв під час візиту до Вашингтона закликав адміністрацію США та Конгрес активніше протидіяти "Північному потоку-2".
Тоді він заявляв, що запуск російського газопроводу посилить енергетичну залежність Європи від РФ та створить додаткові ризики для України.
Коболєв також попереджав, що після запуску "Північного потоку-2" Росія зможе посилити агресію проти України, оскільки перестане залежати від української газотранспортної системи.
Чому згадка про "феншуй" викликала резонанс
Заява Коболєва викликала активне обговорення у соцмережах на тлі публічних згадок про можливе захоплення Андрія Єрмака езотерикою та астрологією.
Раніше у медіа та Telegram-каналах уже з’являлися повідомлення про нібито використання в оточенні керівника ОП астрологічних консультацій та "феншуй"-практик під час кадрових рішень.
Сам Єрмак ці заяви публічно не коментував.
Кацапи провели унікальну і успішну спецоперацію по впливу на мізки неляканих ідіотів в Україні, використавши, при по…уізмі попередньої влади, всі доступні інструменти: від агентів впливу в органах влади до агентів в ЗМІ, від інтернет ботів до прокацапських телеканалів.
Це ще колись потрапить в підручники спецслужб.
"Звертаюсь до вас з цим листом, аби підтвердити, що з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Андрій Коболєв неодноразово відвідував Вашингтон (округ Колумбія), аби мобілізувати політику США на підтримку України. Він був одним з перших українців, які приїхали до Вашингтону всього через чотири дні після початку російського вторгнення…
"На мою думку, Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
