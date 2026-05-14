Бывший министр Омелян был на фронте и получил ранение, — Вятрович

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян был одним из тех, кто в феврале 2022 года добровольно присоединился к обороне Киева с оружием в руках. Впоследствии он оказался на юге Украины, а затем получил осколочное ранение.

Об этом в Facebook написал экс-глава Украинского института национальной памяти (УИНП), народный депутат Верховной Рады Владимир Вятрович, сообщает Цензор.НЕТ.

Он также прикрепил совместное фото с Омеляном из Николаева. 

Вятрович добавил, что нынешние действия печально известного ГБР (которое он назвал государственным бюро репрессий) лишь подтверждают, что эта контора остается удобным инструментом политических расправ для власти.

"Держись, Владимир, благодарю за защиту Украины", - добавил Вятрович.

Омелян отреагировал на обвинения ГБР

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян опроверг обвинения Государственного бюро расследований (ГБР) в уклонении от военной службы. Омелян заявил, что был официально уволен из Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

Что предшествовало

  •  Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, который во время службы в воинской части не выполнял должностные обязанности и вводил командование в заблуждение.

Справжній міністр...
14.05.2026 21:07 Ответить
зараз все гімно , яке зелепухи тримали на вибори, поллється , щоб приглушити дєрьмака
14.05.2026 21:15 Ответить
ти пісатель, а не читатель?

Омелян заявив, що був офіційно звільнений із лав Збройних Сил України за станом здоров'я.

Відповідну https://www.facebook.com/748183438/posts/10163542857488439/?rdid=K0Hz5FkebUHazeAU заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. Джерело: https://censor.net/ua/n4003300
14.05.2026 21:10 Ответить
14.05.2026 21:10 Ответить
його звинувачують, що він після звільнення погано служив? бачу що ти пісатель.
14.05.2026 21:13 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/22455 Володимир Омелян написав в своєму ТЛГ:
14.05.2026 22:01 Ответить
Шкода, українці таких зазвичай поливають брудом з подачи негідників...
14.05.2026 21:22 Ответить
ТУТ аніадінакавиє не проходить.
14.05.2026 21:36 Ответить
Я навіть не знаю хто це. А Омелян це державний та політичний діяч.
14.05.2026 21:44 Ответить
Тобі що чоловік, що жінка, теж все одно? чи на сорти ділиш?
14.05.2026 21:47 Ответить
Гвалтівники та вбивці теж люди!
14.05.2026 21:52 Ответить
коли був міністром- всі кричали, що він громадянин Великобританії, а тепер ще й дезертир!
14.05.2026 21:20 Ответить
В як по твоєму повинно бути.
14.05.2026 21:26 Ответить
не знаю у яке яйце хто кого поранив ,але даю 100% шо обдовбиш 🤡 зеленський, був поранений в голову , шо мізки навиліт ,це до гадалки єрмаковській не ходи ...
14.05.2026 21:49 Ответить
Хто з цілої шобли екс-міністрів Зєлі пішов добровольцем на фронт?

Те, що брехливий дЄрьмак істерично обіцяв, але не пішов воювати, я пам'ятаю.
14.05.2026 22:00 Ответить
Відразу згадую картинку з підписом "я не піду!"
14.05.2026 23:00 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/22455 Володимир Омелян написав в своєму ТЛГ, що з понеділка повертажться з Лондона в Київ, щоб розбиратися в цій підозрі.
А я знаю, що буде черговий судовий цирк під режисурою ДБР.
Будуть з'ясовувати чи справді Омелян комісований з ЗСУ.
14.05.2026 22:03 Ответить
Вже зебіли почали квакать що він в тилу відсидівся.Каби в тил не прилітають.Він списався у 25 за станом здоров'я після поранення,а квартальна дбр у свинячий голос береться довести що він не там і не так служив у 22,23.Скільки вони справ шили Порошенку?З їх рукожопістю пшиком закінчиться і ця надумана справа.
14.05.2026 22:11 Ответить
Ну почитав 15 осколків,перебита нога...
В нас з гіршими пораненням не хочуть списувати ,Макс обмеженнно придатний і пропонують або тцк куди не дуже хочуть йти туди,або умовно тилові посади .
Ну списався ...не вірю що не підключив знайомства для пришвидшення звільнення з ЗСУ.
14.05.2026 22:40 Ответить
з пластиною замість кістки в нозі ти багато побігаєш, походиш по нарядам навіть в тилу?
14.05.2026 23:18 Ответить
Про пластину написано ні слова, чи маєш доступ до мед.картки . А з пластинами пацанів звільняють з переглядом через рік але.Служать і без фрагментів кісток стопи, і з іншими вадами.
15.05.2026 05:41 Ответить
читай інфо про Омеляна, хоча би тут на сайті, вони є у відкритому доступі, як йому ногу складали.
А тебе доведеться занести в банду опісвьких зебілів.
15.05.2026 09:41 Ответить
І ще момент друже який підрозділ, і з якого періоду служиш щоб писати про наряди...
15.05.2026 05:44 Ответить
служив, і комісований, і саме через "наряди" - товаришам по службі різко не сподобалось регулярно міняти мене на службі; довелося "докласти зусиль" щоб звільнитись. Так що на власній шкурі знаю, що відчуває людина коли має право законе користуватись поблажками.
15.05.2026 09:38 Ответить
Цилуй портрет дЄрмака!
15.05.2026 08:18 Ответить
І до чого це...
15.05.2026 09:33 Ответить
Рембо що бронежелета не дали
14.05.2026 22:55 Ответить
https://t.me/dragonspech/9945 Дмитро Каленчук-Вовнянко, ст.сержант ЗСУ, інстр. пілотів БПЛА:
Я слів не маю. Ексміністру Володимиру Омеляну типу як вручено підозру за ухилення від військової служби у 2022-2023 рр. Абсурд в тому, що як раз в цей період капітан Володимир Омелян служив у ЗСУ. Він був поранений після вибуху КАБа неподалік від його позиції.
Брешуть вже самою заявою "вручено підозру". Вони не могли її вручити. Володимир Омелян наразі перебуває за кордоном! Але обіцяє повернутися і організувати ДБР вирвані роки. Йому таке не вперше.
Скажу так. Якщо це такий спосіб відволікти увагу від суду над Єрмаком - спосіб максимально тупий. Такі корови давно не літають. Ми все бачимо.
14.05.2026 23:17 Ответить
Його вже звинувачували в приховуванні майна. Жив за містом, зламалась машина, один раз заправив братову машину, розплатився банківською карткою. Шукають надуманий привід аби очорнити.
15.05.2026 06:03 Ответить
А дисонанс в голові 73% зЕбілів не виникає?

Це-ж як - єкс-МІНІСТЕР та ще-й добровільно воював і дістав поранення! - "та не може бути".

Бо в їх уявах такі мають всі шанси відкосити - так деякі і пишуть тут в коментах.
15.05.2026 02:28 Ответить
 
 