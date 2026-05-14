Бывший министр Омелян был на фронте и получил ранение, — Вятрович

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян был одним из тех, кто в феврале 2022 года добровольно присоединился к обороне Киева с оружием в руках. Впоследствии он оказался на юге Украины, а затем получил осколочное ранение.

Об этом в Facebook написал экс-глава Украинского института национальной памяти (УИНП), народный депутат Верховной Рады Владимир Вятрович, сообщает Цензор.НЕТ.

Он также прикрепил совместное фото с Омеляном из Николаева.

Вятрович добавил, что нынешние действия печально известного ГБР (которое он назвал государственным бюро репрессий) лишь подтверждают, что эта контора остается удобным инструментом политических расправ для власти.

"Держись, Владимир, благодарю за защиту Украины", - добавил Вятрович.

Омелян отреагировал на обвинения ГБР

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян опроверг обвинения Государственного бюро расследований (ГБР) в уклонении от военной службы. Омелян заявил, что был официально уволен из Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

