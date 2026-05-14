Бывший министр Омелян был на фронте и получил ранение, — Вятрович
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян был одним из тех, кто в феврале 2022 года добровольно присоединился к обороне Киева с оружием в руках. Впоследствии он оказался на юге Украины, а затем получил осколочное ранение.
Об этом в Facebook написал экс-глава Украинского института национальной памяти (УИНП), народный депутат Верховной Рады Владимир Вятрович, сообщает Цензор.НЕТ.
Он также прикрепил совместное фото с Омеляном из Николаева.
Вятрович добавил, что нынешние действия печально известного ГБР (которое он назвал государственным бюро репрессий) лишь подтверждают, что эта контора остается удобным инструментом политических расправ для власти.
"Держись, Владимир, благодарю за защиту Украины", - добавил Вятрович.
Омелян отреагировал на обвинения ГБР
Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян опроверг обвинения Государственного бюро расследований (ГБР) в уклонении от военной службы. Омелян заявил, что был официально уволен из Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья.
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.
Что предшествовало
- Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, который во время службы в воинской части не выполнял должностные обязанности и вводил командование в заблуждение.
Омелян заявив, що був офіційно звільнений із лав Збройних Сил України за станом здоров'я.
Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук.
Те, що брехливий дЄрьмак істерично обіцяв, але не пішов воювати, я пам'ятаю.
А я знаю, що буде черговий судовий цирк під режисурою ДБР.
Будуть з'ясовувати чи справді Омелян комісований з ЗСУ.
В нас з гіршими пораненням не хочуть списувати ,Макс обмеженнно придатний і пропонують або тцк куди не дуже хочуть йти туди,або умовно тилові посади .
Ну списався ...не вірю що не підключив знайомства для пришвидшення звільнення з ЗСУ.
А тебе доведеться занести в банду опісвьких зебілів.
Я слів не маю. Ексміністру Володимиру Омеляну типу як вручено підозру за ухилення від військової служби у 2022-2023 рр. Абсурд в тому, що як раз в цей період капітан Володимир Омелян служив у ЗСУ. Він був поранений після вибуху КАБа неподалік від його позиції.
Брешуть вже самою заявою "вручено підозру". Вони не могли її вручити. Володимир Омелян наразі перебуває за кордоном! Але обіцяє повернутися і організувати ДБР вирвані роки. Йому таке не вперше.
Скажу так. Якщо це такий спосіб відволікти увагу від суду над Єрмаком - спосіб максимально тупий. Такі корови давно не літають. Ми все бачимо.
Це-ж як - єкс-МІНІСТЕР та ще-й добровільно воював і дістав поранення! - "та не може бути".
Бо в їх уявах такі мають всі шанси відкосити - так деякі і пишуть тут в коментах.