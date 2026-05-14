Колишній міністр Омелян був на фронті та зазнав поранення, - В’ятрович
Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян був серед тих, хто в лютому 2022 добровільно долучився до оборони Києва із зброєю в руках. Згодом був він на півдні України, а потім отримав осколкове поранення.
Про це у Фейсбуці написав у Фейсбуці ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), народний депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович, повідомляє Цензор.НЕТ.
Прикріпив він і спільне фото з Омеляном з Миколаєва.
В’ятрович додав, що нинішні дії сумнозвісного ДБР (яке назвав державним бюро репресій) лише підтверджують, що ця контора залишається зручним інструментом політичних розправ для влади.
"Тримайся Володимире, дякую за захист України", - додав В’ятрович.
Омелян відреагував на звинувачення ДБР
Раніше ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян спростував звинувачення Державного бюро розслідувань (ДБР) в ухиленні від військової служби. Омелян заявив, що був офіційно звільнений із лав Збройних Сил України за станом здоров'я.
Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук.
Що передувало
- Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну, який під час служби у військовій частині не виконував посадових обов’язків та вводив командування в оману.
Джерело: https://censor.net/ua/n4003300
Те, що брехливий дЄрьмак істерично обіцяв, але не пішов воювати, я пам'ятаю.
А я знаю, що буде черговий судовий цирк під режисурою ДБР.
Будуть з'ясовувати чи справді Омелян комісований з ЗСУ.
В нас з гіршими пораненням не хочуть списувати ,Макс обмеженнно придатний і пропонують або тцк куди не дуже хочуть йти туди,або умовно тилові посади .
Ну списався ...не вірю що не підключив знайомства для пришвидшення звільнення з ЗСУ.
Я слів не маю. Ексміністру Володимиру Омеляну типу як вручено підозру за ухилення від військової служби у 2022-2023 рр. Абсурд в тому, що як раз в цей період капітан Володимир Омелян служив у ЗСУ. Він був поранений після вибуху КАБа неподалік від його позиції.
Брешуть вже самою заявою "вручено підозру". Вони не могли її вручити. Володимир Омелян наразі перебуває за кордоном! Але обіцяє повернутися і організувати ДБР вирвані роки. Йому таке не вперше.
Скажу так. Якщо це такий спосіб відволікти увагу від суду над Єрмаком - спосіб максимально тупий. Такі корови давно не літають. Ми все бачимо.
Це-ж як - єкс-МІНІСТЕР та ще-й добровільно воював і дістав поранення! - "та не може бути".
Бо в їх уявах такі мають всі шанси відкосити - так деякі і пишуть тут в коментах.