Колишній міністр Омелян був на фронті та зазнав поранення, - В’ятрович

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян був серед тих, хто в лютому 2022 добровільно долучився до оборони Києва із зброєю в руках. Згодом був він на півдні України, а потім отримав осколкове поранення.

Про це у Фейсбуці написав у Фейсбуці ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), народний депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прикріпив він і спільне фото з Омеляном з Миколаєва.

В’ятрович додав, що нинішні дії сумнозвісного ДБР (яке назвав державним бюро репресій) лише підтверджують, що ця контора залишається зручним інструментом політичних розправ для влади.

"Тримайся Володимире, дякую за захист України", - додав В’ятрович.

Омелян відреагував на звинувачення ДБР

Раніше ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян спростував звинувачення Державного бюро розслідувань (ДБР) в ухиленні від військової служби. Омелян заявив, що був офіційно звільнений із лав Збройних Сил України за станом здоров'я.

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук.

