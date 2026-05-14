Колишній міністр Омелян був на фронті та зазнав поранення, - В’ятрович

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян був серед тих, хто в лютому 2022 добровільно долучився до оборони Києва із зброєю в руках. Згодом був він на півдні України, а потім отримав осколкове поранення.

Про це у Фейсбуці написав у Фейсбуці ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), народний депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прикріпив він і спільне фото з Омеляном з Миколаєва. 

В’ятрович додав, що нинішні дії сумнозвісного ДБР (яке назвав державним бюро репресій) лише підтверджують, що ця контора залишається зручним інструментом політичних розправ для влади.

"Тримайся Володимире, дякую за захист України", - додав В’ятрович.

Омелян відреагував на звинувачення ДБР

Раніше ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян спростував звинувачення Державного бюро розслідувань (ДБР) в ухиленні від військової служби. Омелян заявив, що був офіційно звільнений із лав Збройних Сил України за станом здоров'я.

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук.

Що передувало

  •  Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну, який під час служби у військовій частині не виконував посадових обов’язків та вводив командування в оману.

Справжній міністр...
14.05.2026 21:07 Відповісти
ти пісатель, а не читатель?

Омелян заявив, що був офіційно звільнений із лав Збройних Сил України за станом здоров'я.

Відповідну https://www.facebook.com/748183438/posts/10163542857488439/?rdid=K0Hz5FkebUHazeAU заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. Джерело: https://censor.net/ua/n4003300
14.05.2026 21:10 Відповісти
зараз все гімно , яке зелепухи тримали на вибори, поллється , щоб приглушити дєрьмака
14.05.2026 21:15 Відповісти
14.05.2026 21:10 Відповісти
його звинувачують, що він після звільнення погано служив? бачу що ти пісатель.
14.05.2026 21:13 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/22455 Володимир Омелян написав в своєму ТЛГ:
14.05.2026 22:01 Відповісти
Шкода, українці таких зазвичай поливають брудом з подачи негідників...
14.05.2026 21:22 Відповісти
ТУТ аніадінакавиє не проходить.
14.05.2026 21:36 Відповісти
Я навіть не знаю хто це. А Омелян це державний та політичний діяч.
14.05.2026 21:44 Відповісти
Тобі що чоловік, що жінка, теж все одно? чи на сорти ділиш?
14.05.2026 21:47 Відповісти
Гвалтівники та вбивці теж люди!
14.05.2026 21:52 Відповісти
коли був міністром- всі кричали, що він громадянин Великобританії, а тепер ще й дезертир!
14.05.2026 21:20 Відповісти
В як по твоєму повинно бути.
14.05.2026 21:26 Відповісти
не знаю у яке яйце хто кого поранив ,але даю 100% шо обдовбиш 🤡 зеленський, був поранений в голову , шо мізки навиліт ,це до гадалки єрмаковській не ходи ...
14.05.2026 21:49 Відповісти
Хто з цілої шобли екс-міністрів Зєлі пішов добровольцем на фронт?

Те, що брехливий дЄрьмак істерично обіцяв, але не пішов воювати, я пам'ятаю.
14.05.2026 22:00 Відповісти
Відразу згадую картинку з підписом "я не піду!"
14.05.2026 23:00 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/22455 Володимир Омелян написав в своєму ТЛГ, що з понеділка повертажться з Лондона в Київ, щоб розбиратися в цій підозрі.
А я знаю, що буде черговий судовий цирк під режисурою ДБР.
Будуть з'ясовувати чи справді Омелян комісований з ЗСУ.
14.05.2026 22:03 Відповісти
Вже зебіли почали квакать що він в тилу відсидівся.Каби в тил не прилітають.Він списався у 25 за станом здоров'я після поранення,а квартальна дбр у свинячий голос береться довести що він не там і не так служив у 22,23.Скільки вони справ шили Порошенку?З їх рукожопістю пшиком закінчиться і ця надумана справа.
14.05.2026 22:11 Відповісти
Ну почитав 15 осколків,перебита нога...
В нас з гіршими пораненням не хочуть списувати ,Макс обмеженнно придатний і пропонують або тцк куди не дуже хочуть йти туди,або умовно тилові посади .
Ну списався ...не вірю що не підключив знайомства для пришвидшення звільнення з ЗСУ.
14.05.2026 22:40 Відповісти
з пластиною замість кістки в нозі ти багато побігаєш, походиш по нарядам навіть в тилу?
14.05.2026 23:18 Відповісти
Про пластину написано ні слова, чи маєш доступ до мед.картки . А з пластинами пацанів звільняють з переглядом через рік але.Служать і без фрагментів кісток стопи, і з іншими вадами.
15.05.2026 05:41 Відповісти
І ще момент друже який підрозділ, і з якого періоду служиш щоб писати про наряди...
15.05.2026 05:44 Відповісти
Рембо що бронежелета не дали
14.05.2026 22:55 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9945 Дмитро Каленчук-Вовнянко, ст.сержант ЗСУ, інстр. пілотів БПЛА:
Я слів не маю. Ексміністру Володимиру Омеляну типу як вручено підозру за ухилення від військової служби у 2022-2023 рр. Абсурд в тому, що як раз в цей період капітан Володимир Омелян служив у ЗСУ. Він був поранений після вибуху КАБа неподалік від його позиції.
Брешуть вже самою заявою "вручено підозру". Вони не могли її вручити. Володимир Омелян наразі перебуває за кордоном! Але обіцяє повернутися і організувати ДБР вирвані роки. Йому таке не вперше.
Скажу так. Якщо це такий спосіб відволікти увагу від суду над Єрмаком - спосіб максимально тупий. Такі корови давно не літають. Ми все бачимо.
14.05.2026 23:17 Відповісти
Його вже звинувачували в приховуванні майна. Жив за містом, зламалась машина, один раз заправив братову машину, розплатився банківською карткою. Шукають надуманий привід аби очорнити.
15.05.2026 06:03 Відповісти
А дисонанс в голові 73% зЕбілів не виникає?

Це-ж як - єкс-МІНІСТЕР та ще-й добровільно воював і дістав поранення! - "та не може бути".

Бо в їх уявах такі мають всі шанси відкосити - так деякі і пишуть тут в коментах.
15.05.2026 02:28 Відповісти
 
 