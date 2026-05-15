Канада будет усиливать давление на Россию для прекращения войны, - Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна вместе с союзниками продолжит оказывать давление на Россию, чтобы заставить её прекратить войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Канада однозначно осуждает эти неизбирательные удары. <...> Канада поддерживает Украину в обороне от агрессии и будет работать с союзниками, чтобы поддерживать давление на Россию и заставить ее прекратить войну", - отметил Карни.
Он также выразил "глубокие соболезнования раненым и тем, кто потерял близких".
Ракетная атака РФ на Киев 14 мая
- Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 24 человек. Десятки пострадавших.
- По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.
Мэр Виталий Кличко сообщил, что в пятницу, 15 мая, в столице объявлен День траура.
