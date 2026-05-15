РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8356 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
464 3

Канада будет усиливать давление на Россию для прекращения войны, - Карни

Карни: Канада будет работать с союзниками для прекращения войны РФ против Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна вместе с союзниками продолжит оказывать давление на Россию, чтобы заставить её прекратить войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Канада однозначно осуждает эти неизбирательные удары. <...> Канада поддерживает Украину в обороне от агрессии и будет работать с союзниками, чтобы поддерживать давление на Россию и заставить ее прекратить войну", - отметил Карни.

Он также выразил "глубокие соболезнования раненым и тем, кто потерял близких".

Ракетная атака РФ на Киев 14 мая

  • Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 24 человек. Десятки пострадавших.
  • По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.

  • Мэр Виталий Кличко сообщил, что в пятницу, 15 мая, в столице объявлен День траура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В разрушенном доме жила семья погибшего защитника: одна дочь погибла, другую ищут. ФОТО

Автор: 

Канада (2142) обстрел (32618) Украина (44367) Карни Марк (73)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путіну до жопи тиск та скиглення. Він це обожнює, як пише цей жирдяй Белковський. Зброя потрібна, а не благі наміри.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:22 Ответить
Кращий тиск - це передати ще FPV дронів для ЗСУ.
Від всього іншого ***** лише кайфує.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:29 Ответить
The Wall Street Journal - https://www.wsj.com/opinion/asking-ukraine-to-save-putin-573812ef "Прохання до України врятувати Путіна"
показать весь комментарий
15.05.2026 07:57 Ответить
 
 