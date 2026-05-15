Канада будет усиливать давление на Россию для прекращения войны, - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна вместе с союзниками продолжит оказывать давление на Россию, чтобы заставить её прекратить войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Канада однозначно осуждает эти неизбирательные удары. <...> Канада поддерживает Украину в обороне от агрессии и будет работать с союзниками, чтобы поддерживать давление на Россию и заставить ее прекратить войну", - отметил Карни.

Он также выразил "глубокие соболезнования раненым и тем, кто потерял близких".

Ракетная атака РФ на Киев 14 мая

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 24 человек. Десятки пострадавших.

По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в пятницу, 15 мая, в столице объявлен День траура.

