Канада посилюватиме тиск на Росію для припинення війни, - Карні
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна разом із союзниками продовжить тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.
"Канада однозначно засуджує ці невибіркові удари. <...> Канада підтримує Україну в обороні від агресії та працюватиме із союзниками, аби підтримувати тиск на Росію й змусити її припинити війну", - зазначив Карні.
Він також висловив "глибокі співчуття пораненим й тим, хто втратив близьких".
Ракетна атака РФ на Київ 14 травня
- Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 24 людей. Десятки постраждалих.
- Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.
Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.
