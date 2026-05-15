УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8204 відвідувача онлайн
Новини Масований комбінований удар
483 3

Канада посилюватиме тиск на Росію для припинення війни, - Карні

Карні: Канада працюватиме із союзниками для припинення війни РФ проти України

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна разом із союзниками продовжить тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Канада однозначно засуджує ці невибіркові удари. <...> Канада підтримує Україну в обороні від агресії та працюватиме із союзниками, аби підтримувати тиск на Росію й змусити її припинити війну", - зазначив Карні.

Він також висловив "глибокі співчуття пораненим й тим, хто втратив близьких".

Ракетна атака РФ на Київ 14 травня

  • Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 24 людей. Десятки постраждалих.
  • Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

  • Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У зруйнованому будинку жила родина загиблого захисника: одна донька загинула, іншу шукають. ФОТО

Автор: 

Канада (2273) обстріл (33976) Україна (7222) Карні Марк (73)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путіну до жопи тиск та скиглення. Він це обожнює, як пише цей жирдяй Белковський. Зброя потрібна, а не благі наміри.
показати весь коментар
15.05.2026 07:22 Відповісти
Кращий тиск - це передати ще FPV дронів для ЗСУ.
Від всього іншого ***** лише кайфує.
показати весь коментар
15.05.2026 07:29 Відповісти
The Wall Street Journal - https://www.wsj.com/opinion/asking-ukraine-to-save-putin-573812ef "Прохання до України врятувати Путіна"
показати весь коментар
15.05.2026 07:57 Відповісти
 
 