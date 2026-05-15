Канада посилюватиме тиск на Росію для припинення війни, - Карні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна разом із союзниками продовжить тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.

Як інформує Укрінформ.

"Канада однозначно засуджує ці невибіркові удари. <...> Канада підтримує Україну в обороні від агресії та працюватиме із союзниками, аби підтримувати тиск на Росію й змусити її припинити війну", - зазначив Карні.

Він також висловив "глибокі співчуття пораненим й тим, хто втратив близьких".

Ракетна атака РФ на Київ 14 травня

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 24 людей. Десятки постраждалих.

Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

