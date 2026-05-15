РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8798 посетителей онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа
3 807 20

Трамп назвал "прискорбным" последний удар России по Киеву

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином обсуждал с ним войну России против Украины и отреагировал на последний массированный обстрел Киева.

Об этом политик рассказал журналистам на борту Air Force One после завершения визита в китайскую столицу 15 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление Трампа

На вопрос, обсуждал ли он с Си возможные шаги для завершения войны, глава Белого дома ответил кратко: "Да, обсуждали".

"До вчерашнего вечера все выглядело хорошо, но вчера вечером они [Украина] понесли серьезный удар. Это прискорбно и очень печально", — сказал Трамп, выразив уверенность, что мирные переговоры все же состоятся.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин и Трамп обсуждали войну в Украине, Ближний Восток и КНДР, — МИД Китая

Отметим, что Трамп посетил Пекин с двухдневным государственным визитом, где провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Удар РФ по Киеву 14 мая

  • 14 мая российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе Киева в результате российской комбинированной атаки поврежден жилой дом. Там произошло обрушение конструкций. Погибли 24 человека, 48 ранены.
  • 15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.
  • Также День траура по погибшим в Киеве объявлен в Кропивницком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Путиным не было договоренности, что Россия должна получить весь Донбасс, - Трамп

Автор: 

Си Цзиньпин (374) Трамп Дональд (8112) Воздушные атаки на Киев (945) война в Украине (8259)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Як невдобно вийшло - Трамп - урод
показать весь комментарий
15.05.2026 16:10 Ответить
+12
ПРИКРИМ? Ти що, зовсім ?! Прикро - це коли такий старий маразматик, як ти, залазить у політику. А тут злочин проти людяності , бо загинуло 24 людини і троє діток.
показать весь комментарий
15.05.2026 16:16 Ответить
+11
прикро обісратися, а це злочин їбаного друга трампа
показать весь комментарий
15.05.2026 16:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як невдобно вийшло - Трамп - урод
показать весь комментарий
15.05.2026 16:10 Ответить
Коли наша самоповага і наша гідність почнуть впливати і на заголовки новин також, у Цензорі колись писатимуть:

Трамп у черговий раз зганьбився, зі старечою млявістю заявивши, що остання атака на Україну біла "прикрою"

Колись.
показать весь комментарий
15.05.2026 16:54 Ответить
Перл Гарбор 2:0 не за горами..., потвора демента!!!
показать весь комментарий
15.05.2026 16:11 Ответить
Буде "прикро" коли недоумок досидить до кінця терміну
показать весь комментарий
15.05.2026 16:11 Ответить
Правильно,а що ще сказати,після прикрої поїздки в Китай,де йому прикро покрутили пальцем в дупі чи коло скроні)
показать весь комментарий
15.05.2026 16:14 Ответить
Та йому до дупи! Сказав і забув!
показать весь комментарий
15.05.2026 16:14 Ответить
ПРИКРИМ? Ти що, зовсім ?! Прикро - це коли такий старий маразматик, як ти, залазить у політику. А тут злочин проти людяності , бо загинуло 24 людини і троє діток.
показать весь комментарий
15.05.2026 16:16 Ответить
Прикро. Немов на свій трамвай не встиг, тепер наступного чекати доведеться.
показать весь комментарий
15.05.2026 16:19 Ответить
Так, так, дуже прикро, майже так, як не влучити по м,ячу у гольфі, чи під дощ без парасольки потрапити. А до чого тут - сум? Незрозуміло. То ж, всього навсього, маленькі українці. В них навіть козирей немає.
показать весь комментарий
15.05.2026 16:21 Ответить
прикро обісратися, а це злочин їбаного друга трампа
показать весь комментарий
15.05.2026 16:21 Ответить
Якщо він себе вважає великим "миротворцем", то чому відразу не зреагував, а чекав коли журналісти про це запитають.
показать весь комментарий
15.05.2026 16:23 Ответить
Україна взяла і зазнала удару. Сама
показать весь комментарий
15.05.2026 16:28 Ответить
Прикро і дуже сумно - це коли Україну всі гуртом роззброювали. В тому числі і сша.
показать весь комментарий
15.05.2026 16:44 Ответить
Цинічне руде чмо
показать весь комментарий
15.05.2026 16:48 Ответить
Що він робив у ZI ?
Мабуть согласовував своє не-втручання, коли диктатори руками цапів підуть на якусь кра
показать весь комментарий
15.05.2026 16:50 Ответить
На якусь країну нато.
показать весь комментарий
15.05.2026 16:51 Ответить
трамп - чмо
показать весь комментарий
15.05.2026 16:53 Ответить
Тільки в одному будинку Києва кацапи ВБИЛИ 24 мешканців.
Серед них- ДІТИ.
І у цього американського безяйченка не вистачає сміливості назвати вбивство вбивством.
Нікчема.
показать весь комментарий
15.05.2026 17:20 Ответить
Я вже починаю замислюватися хто більша падаль- х..ло чи це руда мавпа
показать весь комментарий
15.05.2026 17:29 Ответить
......Ну звісно, як ми могли забути про цей феноменальний дар Донні - виявляти ,,співчуття'' з емоційним діапазоном іржавої чайної ложки? Його остання заява - це не просто політичний цинізм, це сюрреалізм вищого ґатунку, від якого хочеться одночасно і сміятися, кричати і викликати екзорциста. ,,До вчорашнього вечора все виглядало добре''... Серйозно? А можна уточнити координати того паралельного всесвіту, де до вчора «все було окей»? П'ятий рік повномасштабної м'ясорубки, стерті з лиця землі міста, мільйони понівечених доль - а він стоїть із виглядом туриста, якому дощик зіпсував пікнік, і каже: ,,Та ніби сонечко світило''. Це яку ж треба мати викривлену оптику (чи повну відсутність совісті), щоб сприймати багаторічний геноцид як стабільний графік у бізнес-плані, який просто ,,трішки збився'' за ніч? Реакція на загибель 24 людей, серед яких троє дітей, - це взагалі еталон емоційної деградації. З таким самим обличчям люди зазвичай кажуть: ,,Ой, здається, я забув вдома парасольку'' або ,,Хм, у цьому лате замало пінки''. Йому навіть ліньки напружити хоч один м'яз на обличчі, щоб зобразити бодай подобу людської скорботи. Його «прикро та дуже сумно» звучить так, ніби він коментує невдалий хід у ,,Монополії'' або програшну ставку на іподромі. Нуль емпатії.!!! Суха констатація факту з виразом обличчя: ,,Ну, буває, життя - біль, а я - миротворець''. Зверніть особливу увагу на його лексику. У його словнику немає фрази ,,росіяни вчинили терористичний акт'' або ,,путін убив дітей''. Ні !!! У нього просто ,,Україна зазнала удару''. Це звучить як коментар до боксерського поєдинку: ,,Ох, пропустив аперкот, не пощастило хлопцю''. Для нього це не трагедія, а статистика ,,ефективності'' на геополітичній шахівниці, де фігури змиває кров'ю, а він лише поправляє краватку. А ця його довбана непохитна віра в ,,мирні переговори'' на тлі свіжих могил - це вже не наївність, це діагноз. Люди ще не встигли опізнати тіла близьких, а він уже махає білим прапором… щоправда, чужими руками. Пропонувати переговори в момент, коли агресор щойно вбив дітей - це все одно, що підійти до жертви, яку прямо зараз б'ють ногами, і діловито порадити:,,Слухай, виглядає прикро. Давай ти йому просто віддаси одну нирку, і ви помиритеся? Я впевнений, ви домовитися, головне -не псувати мені картинку,,великого миротворця''....Для Донні людські життя - це лише дрібний шрифт у контракті, який він так мріє підписати з диктатором. Його ,,сум''-це не про загиблих, це скарга на погану погоду, що заважає його ідеальному сценарію тріумфального ,,миротворця''. В які ворота це взагалі лізе? Мабуть, тільки в ті, де на вході висить табличка: ''Лише для циніків і тих,кому кава важливіша за совість і кому власне ЕГО дорожче за людську кров'
показать весь комментарий
15.05.2026 18:14 Ответить
 
 