Трамп назвал "прискорбным" последний удар России по Киеву
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином обсуждал с ним войну России против Украины и отреагировал на последний массированный обстрел Киева.
Об этом политик рассказал журналистам на борту Air Force One после завершения визита в китайскую столицу 15 мая, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление Трампа
На вопрос, обсуждал ли он с Си возможные шаги для завершения войны, глава Белого дома ответил кратко: "Да, обсуждали".
"До вчерашнего вечера все выглядело хорошо, но вчера вечером они [Украина] понесли серьезный удар. Это прискорбно и очень печально", — сказал Трамп, выразив уверенность, что мирные переговоры все же состоятся.
Отметим, что Трамп посетил Пекин с двухдневным государственным визитом, где провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
Удар РФ по Киеву 14 мая
- 14 мая российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе Киева в результате российской комбинированной атаки поврежден жилой дом. Там произошло обрушение конструкций. Погибли 24 человека, 48 ранены.
- 15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.
- Также День траура по погибшим в Киеве объявлен в Кропивницком.
Трамп у черговий раз зганьбився, зі старечою млявістю заявивши, що остання атака на Україну біла "прикрою"
Колись.
Мабуть согласовував своє не-втручання, коли диктатори руками цапів підуть на якусь кра
Серед них- ДІТИ.
І у цього американського безяйченка не вистачає сміливості назвати вбивство вбивством.
Нікчема.