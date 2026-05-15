Трамп назвал "прискорбным" последний удар России по Киеву

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином обсуждал с ним войну России против Украины и отреагировал на последний массированный обстрел Киева.

Об этом политик рассказал журналистам на борту Air Force One после завершения визита в китайскую столицу 15 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление Трампа

На вопрос, обсуждал ли он с Си возможные шаги для завершения войны, глава Белого дома ответил кратко: "Да, обсуждали".

"До вчерашнего вечера все выглядело хорошо, но вчера вечером они [Украина] понесли серьезный удар. Это прискорбно и очень печально", — сказал Трамп, выразив уверенность, что мирные переговоры все же состоятся.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин и Трамп обсуждали войну в Украине, Ближний Восток и КНДР, — МИД Китая

Отметим, что Трамп посетил Пекин с двухдневным государственным визитом, где провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Удар РФ по Киеву 14 мая

14 мая российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе Киева в результате российской комбинированной атаки поврежден жилой дом. Там произошло обрушение конструкций. Погибли 24 человека, 48 ранены.

15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.

Также День траура по погибшим в Киеве объявлен в Кропивницком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Путиным не было договоренности, что Россия должна получить весь Донбасс, - Трамп