Трамп назвав "прикрим" останній удар Росії по Києву

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем обговорював із ним війну РФ проти України, та відреагував на останній масований обстріл Києва.

Про це політик розповів журналістам на борту Air Force One після завершення візиту до китайської столиці 15 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Заява Трампа

На запитання, чи обговорював він із Сі можливі кроки для завершення війни, глава Білого дому відповів коротко: "Так, обговорювали".

"До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони [Україна] зазнали серйозного удару. Це прикро та дуже сумно", - сказав Трамп, висловивши упевненість, що мирні переговори все ж відбудуться.

Зазначимо, що Трамп відвідав Пекін з дводенним державним візитом, де провів зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Удар РФ по Києву 14 травня

  • 14 травня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. В Дарницькому районі Києва через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій. Загинуло 24 людини, 48 поранених.
  • 15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.
  • Також День жалоби за загиблими у Києві оголошено у Кропивницькому.

Сі Цзіньпін (414) Трамп Дональд (8841) Повітряні атаки на Київ (1002) війна в Україні (8322)
Топ коментарі
Як невдобно вийшло - Трамп - урод
15.05.2026 16:10 Відповісти
ПРИКРИМ? Ти що, зовсім ?! Прикро - це коли такий старий маразматик, як ти, залазить у політику. А тут злочин проти людяності , бо загинуло 24 людини і троє діток.
15.05.2026 16:16 Відповісти
прикро обісратися, а це злочин їбаного друга трампа
15.05.2026 16:21 Відповісти
Коли наша самоповага і наша гідність почнуть впливати і на заголовки новин також, у Цензорі колись писатимуть:

Трамп у черговий раз зганьбився, зі старечою млявістю заявивши, що остання атака на Україну біла "прикрою"

Колись.
15.05.2026 16:54 Відповісти
Перл Гарбор 2:0 не за горами..., потвора демента!!!
15.05.2026 16:11 Відповісти
Буде "прикро" коли недоумок досидить до кінця терміну
15.05.2026 16:11 Відповісти
Правильно,а що ще сказати,після прикрої поїздки в Китай,де йому прикро покрутили пальцем в дупі чи коло скроні)
15.05.2026 16:14 Відповісти
Та йому до дупи! Сказав і забув!
15.05.2026 16:14 Відповісти
Прикро. Немов на свій трамвай не встиг, тепер наступного чекати доведеться.
15.05.2026 16:19 Відповісти
Так, так, дуже прикро, майже так, як не влучити по м,ячу у гольфі, чи під дощ без парасольки потрапити. А до чого тут - сум? Незрозуміло. То ж, всього навсього, маленькі українці. В них навіть козирей немає.
15.05.2026 16:21 Відповісти
Якщо він себе вважає великим "миротворцем", то чому відразу не зреагував, а чекав коли журналісти про це запитають.
15.05.2026 16:23 Відповісти
Україна взяла і зазнала удару. Сама
15.05.2026 16:28 Відповісти
Прикро і дуже сумно - це коли Україну всі гуртом роззброювали. В тому числі і сша.
15.05.2026 16:44 Відповісти
Цинічне руде чмо
15.05.2026 16:48 Відповісти
Що він робив у ZI ?
Мабуть согласовував своє не-втручання, коли диктатори руками цапів підуть на якусь кра
15.05.2026 16:50 Відповісти
На якусь країну нато.
15.05.2026 16:51 Відповісти
трамп - чмо
15.05.2026 16:53 Відповісти
Тільки в одному будинку Києва кацапи ВБИЛИ 24 мешканців.
Серед них- ДІТИ.
І у цього американського безяйченка не вистачає сміливості назвати вбивство вбивством.
Нікчема.
15.05.2026 17:20 Відповісти
Я вже починаю замислюватися хто більша падаль- х..ло чи це руда мавпа
15.05.2026 17:29 Відповісти
......Ну звісно, як ми могли забути про цей феноменальний дар Донні - виявляти ,,співчуття'' з емоційним діапазоном іржавої чайної ложки? Його остання заява - це не просто політичний цинізм, це сюрреалізм вищого ґатунку, від якого хочеться одночасно і сміятися, кричати і викликати екзорциста. ,,До вчорашнього вечора все виглядало добре''... Серйозно? А можна уточнити координати того паралельного всесвіту, де до вчора «все було окей»? П'ятий рік повномасштабної м'ясорубки, стерті з лиця землі міста, мільйони понівечених доль - а він стоїть із виглядом туриста, якому дощик зіпсував пікнік, і каже: ,,Та ніби сонечко світило''. Це яку ж треба мати викривлену оптику (чи повну відсутність совісті), щоб сприймати багаторічний геноцид як стабільний графік у бізнес-плані, який просто ,,трішки збився'' за ніч? Реакція на загибель 24 людей, серед яких троє дітей, - це взагалі еталон емоційної деградації. З таким самим обличчям люди зазвичай кажуть: ,,Ой, здається, я забув вдома парасольку'' або ,,Хм, у цьому лате замало пінки''. Йому навіть ліньки напружити хоч один м'яз на обличчі, щоб зобразити бодай подобу людської скорботи. Його «прикро та дуже сумно» звучить так, ніби він коментує невдалий хід у ,,Монополії'' або програшну ставку на іподромі. Нуль емпатії.!!! Суха констатація факту з виразом обличчя: ,,Ну, буває, життя - біль, а я - миротворець''. Зверніть особливу увагу на його лексику. У його словнику немає фрази ,,росіяни вчинили терористичний акт'' або ,,путін убив дітей''. Ні !!! У нього просто ,,Україна зазнала удару''. Це звучить як коментар до боксерського поєдинку: ,,Ох, пропустив аперкот, не пощастило хлопцю''. Для нього це не трагедія, а статистика ,,ефективності'' на геополітичній шахівниці, де фігури змиває кров'ю, а він лише поправляє краватку. А ця його довбана непохитна віра в ,,мирні переговори'' на тлі свіжих могил - це вже не наївність, це діагноз. Люди ще не встигли опізнати тіла близьких, а він уже махає білим прапором… щоправда, чужими руками. Пропонувати переговори в момент, коли агресор щойно вбив дітей - це все одно, що підійти до жертви, яку прямо зараз б'ють ногами, і діловито порадити:,,Слухай, виглядає прикро. Давай ти йому просто віддаси одну нирку, і ви помиритеся? Я впевнений, ви домовитися, головне -не псувати мені картинку,,великого миротворця''....Для Донні людські життя - це лише дрібний шрифт у контракті, який він так мріє підписати з диктатором. Його ,,сум''-це не про загиблих, це скарга на погану погоду, що заважає його ідеальному сценарію тріумфального ,,миротворця''. В які ворота це взагалі лізе? Мабуть, тільки в ті, де на вході висить табличка: ''Лише для циніків і тих,кому кава важливіша за совість і кому власне ЕГО дорожче за людську кров'
15.05.2026 18:14 Відповісти
 
 