Трамп назвав "прикрим" останній удар Росії по Києву

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем обговорював із ним війну РФ проти України, та відреагував на останній масований обстріл Києва.

Про це політик розповів журналістам на борту Air Force One після завершення візиту до китайської столиці 15 травня.

Заява Трампа

На запитання, чи обговорював він із Сі можливі кроки для завершення війни, глава Білого дому відповів коротко: "Так, обговорювали".

"До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони [Україна] зазнали серйозного удару. Це прикро та дуже сумно", - сказав Трамп, висловивши упевненість, що мирні переговори все ж відбудуться.

Зазначимо, що Трамп відвідав Пекін з дводенним державним візитом, де провів зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Удар РФ по Києву 14 травня

14 травня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. В Дарницькому районі Києва через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій. Загинуло 24 людини, 48 поранених.

15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.

Також День жалоби за загиблими у Києві оголошено у Кропивницькому.

