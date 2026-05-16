На фронте зафиксировано 61 боевое столкновение, из них 17 - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток агрессор 61 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 16 мая, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.
- Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Бачевск, Сопич, Рыжевка, Стариково, Товстодубово, Чернацкое, Уланово, Волфино.
- В Черниговской области – Сеньковка и Кривуша.
Авиационные удары были нанесены по населенным пунктам Вольная Слобода и Бачевск Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 14 боевых столкновений, противник нанес два авиационных удара, применил три управляемые бомбы, осуществил 55 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых - с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Избицкое и Старица.
На Купянском направлении продолжаются два боевых столкновения в районах населенных пунктов Новоосиново и Подолы.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении с начала суток произошло пять боевых столкновений с противником в районах населенных пунктов Степовое, Дробышево, Ямполь и Озерное.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное и Рай-Александровка.
На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Никифоровка.
На Константиновском направлении захватчики совершили шесть атак вблизи Константиновки, Иванополья и Ильиновки.
На Покровском направлениис начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Золотой Колодязь, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Бойковка, Сергиевка и Молодецкое.
На Александровском направлении наши защитники остановили попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Сичневое.
Бои на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Верхняя Терса, Криничное, Староукраинка, Гуляйпольское и Чаривное.
По данным Генштаба, на Ореховском направлении враг сегодня не проводил наступательных действий.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновки.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.
