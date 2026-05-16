На фронте зафиксировано 61 боевое столкновение, из них 17 - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 61 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 16 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Бачевск, Сопич, Рыжевка, Стариково, Товстодубово, Чернацкое, Уланово, Волфино.

В Черниговской области – Сеньковка и Кривуша.

Авиационные удары были нанесены по населенным пунктам Вольная Слобода и Бачевск Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 14 боевых столкновений, противник нанес два авиационных удара, применил три управляемые бомбы, осуществил 55 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Избицкое и Старица.

На Купянском направлении продолжаются два боевых столкновения в районах населенных пунктов Новоосиново и Подолы.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток произошло пять боевых столкновений с противником в районах населенных пунктов Степовое, Дробышево, Ямполь и Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Никифоровка.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть атак вблизи Константиновки, Иванополья и Ильиновки.

На Покровском направлениис начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Золотой Колодязь, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Бойковка, Сергиевка и Молодецкое.

На Александровском направлении наши защитники остановили попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Сичневое.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Верхняя Терса, Криничное, Староукраинка, Гуляйпольское и Чаривное.

По данным Генштаба, на Ореховском направлении враг сегодня не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.