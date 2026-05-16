На фронті зафіксовано 61 боєзіткнення, з них 17 - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби агресор 61 раз атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 16 травня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Сопич, Рижівка, Старикове, Товстодубове, Чернацьке, Уланове, Волфине.

На Чернігівщині – Сеньківка та Кривуша.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільна Слобода та Бачівськ Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 14 боєзіткнень, противник завдав двох авіаційних ударів, застосував три керовані бомби, здійснив 55 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке та Стариця.

На Куп’янському напрямку тривають два боєзіткнення в районах населених пунктів Новоосинове та Подоли.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Степове, Дробишеве, Ямпіль та Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Бойківка, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Січневе.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Верхня Терса, Криничне, Староукраїнка, Гуляйпільське та Чарівне.

За даними Генштабу, на Оріхівському напрямку ворог сьогодні не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.