Если российская военная машина устоит, ее следующие удары могут быть и против Европы, - Зеленский

Зеленский об угрозе со стороны РФ

Украина активно работает в традиционном санкционном направлении, чтобы перекрыть все каналы поставок в Россию компонентов для производства ракет и дронов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Компоненты российских ракет

Он отметил, что в ударе на этой неделе по Киеву россияне использовали ракеты, которые были произведены в этом году.

"Без компонентов от компаний из Европы, Японии, Соединенных Штатов у россиян просто не получилось бы изготовить эти ракеты. То же самое и с большинством других средств поражения, которые используют эти ублюдки для ударов по нашим городам, по обычным домам украинцев", - подчеркнул президент.

Угроза со стороны РФ

Зеленский отметил, что связи России с миром, которые работают на войну, - это прямая угроза жизни.

"Не только у нас здесь, в Украине. Если российская военная машина устоит, ее следующие удары могут быть и против Европы, и против других соседей России, в более отдаленных регионах: российское зло уже проявило себя и в Сирии, и в африканских странах. Сейчас россияне во многом скованны здесь нашей обороной. Но что будет дальше, куда дальше пойдут россияне? Нужна решимость толкать эту страну так, чтобы она становилась более безопасной для мира", - добавил он.

По словам президента, санкции и все другие формы давления - лучший инструмент для этого.

зщезни з дороги України ,обдовбиш чмо зелене...
16.05.2026 21:33 Ответить
Ти диви, перекрикує скандал з династією, Європа сама про себе попіклуеться не переживай, в тебе земля горить під ногами
16.05.2026 21:38 Ответить
За такі казки грошей вже не дадуть.
16.05.2026 21:36 Ответить
Я рахую,що і президент України повинен пожиттєво сидіти,якщо він зрадник,а 73 відсотка не повинні вертатися в Україну
16.05.2026 21:28 Ответить
Но-но! Ані імєют право!!!
16.05.2026 21:31 Ответить
ані внє палітікі
16.05.2026 22:16 Ответить
Та він всерйоз налаштований не дати російській машині війни дійти до Європи. Увійшов у смак, премії і все таке. Правда є нюанс. Але баби іщо нарожають жінки ще народять. Тримаймося до кінця.
16.05.2026 21:32 Ответить
Ха, ха, яка війна в Європі, їм добре живеться, вони за екологію, вони проти війни, вони за "палестинців", за трансвеститів, проти Роулінг, бо вона проти воно. Яка армія ЄС? Німеччина, Польща не можуть укомплектувати свої ЗС мирного часу, німці і поляки не бажають захищати своє...
16.05.2026 21:34 Ответить
Дадуть) Він же не для них ці казки розповідає. Європейці в курсі, що і як насправді. То для баранів казки.
16.05.2026 22:31 Ответить
Цей ішак каже очевидні факти.
Бо якщо воно не буде щось казати, воно вважає що про нього усі забудуть.
16.05.2026 21:40 Ответить
Він не може без піару вже, як наркоман.
16.05.2026 21:42 Ответить
Хочеш за Європу вписатись - не надірвись
16.05.2026 21:48 Ответить
Гнида
16.05.2026 21:51 Ответить
Одразу стилістична помилка(Якщо ти хочеш когось переконати в чомусь,то не говори в умовному сенсі ,а говори ствердно:забрати "можуть напасти",а написати "нападуть".Але ж в 2022 році ти їм не повірив,то чому вони повірять тобі зараз?
16.05.2026 21:51 Ответить
Може і нападуть, просто Зеля вже забєбал Європу своїми погрозами. Що, вони там тупі, особливо балти?
16.05.2026 22:01 Ответить
Україна активно працюємо на традиційному санкційному напрямі, щоб обірвати всі канали постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів. "зелене брехло " тадиційно 3,14здить з 2019 року українському народу.Ось як "зелені зрадники" з початку війни обривали всі канали постачання в 3,14 дерацію компонентів для виробництва ракет і дронів...."

Він зауважив, що в ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені цього року.

"Без компонентів від компаній із Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців", - наголосив президент. "зелені напрацювання" бл нх
16.05.2026 22:05 Ответить
На нари мудака!
16.05.2026 22:07 Ответить
Диктатор розуміє за шашлики міндічів і геноцид Українців треба буде відповідати
16.05.2026 22:17 Ответить
"Якщо російська машина війни вистоїть... можуть бути удари" . А місяць тому говорив, що рускі точно готують надап на країни Балтії
16.05.2026 22:19 Ответить
Притча «Хлопчик і вовки» по квартальному: Селяни попереджали хлопчика-пастуха, що вовки нападуть, а він їх проігнорував і послав під три чорти. Вовки напали, хлопчик вижив, і на пʼятий рік війни він вже лякає селян вовками.
16.05.2026 22:35 Ответить
В цьому році РФ захоплює трохи більше територій, ніж в минулому, але завдяки правильному інформаційному фону в людей набагато вищий морально-психологічний стан, - нардеп Костенко
16.05.2026 22:45 Ответить
"Стртех", якому мислити стратегічно ніколи. Коли воно пощезне з долі України, тільки тоді з'явиться можливість вистояти проти рашизму...
16.05.2026 22:54 Ответить
 
 