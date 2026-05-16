Если российская военная машина устоит, ее следующие удары могут быть и против Европы, - Зеленский
Украина активно работает в традиционном санкционном направлении, чтобы перекрыть все каналы поставок в Россию компонентов для производства ракет и дронов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Компоненты российских ракет
Он отметил, что в ударе на этой неделе по Киеву россияне использовали ракеты, которые были произведены в этом году.
"Без компонентов от компаний из Европы, Японии, Соединенных Штатов у россиян просто не получилось бы изготовить эти ракеты. То же самое и с большинством других средств поражения, которые используют эти ублюдки для ударов по нашим городам, по обычным домам украинцев", - подчеркнул президент.
Угроза со стороны РФ
Зеленский отметил, что связи России с миром, которые работают на войну, - это прямая угроза жизни.
"Не только у нас здесь, в Украине. Если российская военная машина устоит, ее следующие удары могут быть и против Европы, и против других соседей России, в более отдаленных регионах: российское зло уже проявило себя и в Сирии, и в африканских странах. Сейчас россияне во многом скованны здесь нашей обороной. Но что будет дальше, куда дальше пойдут россияне? Нужна решимость толкать эту страну так, чтобы она становилась более безопасной для мира", - добавил он.
По словам президента, санкции и все другие формы давления - лучший инструмент для этого.
Удар РФ по Киеву 14 мая
- 14 мая российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе Киева в результате российской комбинированной атаки поврежден жилой дом. Там произошло обрушение конструкций. Погибли 24 человека, 48 ранены.
- По данным Financial Times, российские ракеты Х-101, которые атаковали Киев 14 мая, содержали более 100 западных комплектующих.
Він зауважив, що в ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені цього року.
"Без компонентів від компаній із Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців", - наголосив президент.