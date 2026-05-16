УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8973 відвідувача онлайн
Новини Компоненти для російської зброї Постачання іноземних компонентів для ВПК РФ
1 873 34

Якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, - Зеленський

Зеленський про загрозу з РФ

Україна активно працюємо на традиційному санкційному напрямі, щоб обірвати всі канали постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Компоненти російських ракет

Він зауважив, що в ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені цього року.

"Без компонентів від компаній із Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців", - наголосив президент.

Також читайте: ГУР оприлюднило 103 компанії, причетні до виробництва винищувача Су-57

Загроза від РФ

Зеленський зазначив, що звʼязки Росії зі світом, які працюють на війну, – це пряма загроза життю.

"Не тільки у нас тут, в Україні. Якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії, в більш віддалених регіонах: російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Зараз росіяни багато в чому сковані тут нашою обороною. Але що буде далі, куди далі росіяни підуть? Потрібна рішучість штовхати цю країну так, щоб вона ставала більш безпечною для світу", - додав він.

Також читайте: ГУР викрило 66 одиниць іноземного обладнання, що працює на російський ВПК

За словами президента, санкції, всі інші форми тиску – найкращий інструмент для цього.

Удар РФ по Києву 14 травня

Автор: 

Зеленський Володимир (27778) санкції (13154)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Ти диви, перекрикує скандал з династією, Європа сама про себе попіклуеться не переживай, в тебе земля горить під ногами
показати весь коментар
16.05.2026 21:38 Відповісти
+10
зщезни з дороги України ,обдовбиш чмо зелене...
показати весь коментар
16.05.2026 21:33 Відповісти
+7
За такі казки грошей вже не дадуть.
показати весь коментар
16.05.2026 21:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я рахую,що і президент України повинен пожиттєво сидіти,якщо він зрадник,а 73 відсотка не повинні вертатися в Україну
показати весь коментар
16.05.2026 21:28 Відповісти
Но-но! Ані імєют право!!!
показати весь коментар
16.05.2026 21:31 Відповісти
ані внє палітікі
показати весь коментар
16.05.2026 22:16 Відповісти
Та він всерйоз налаштований не дати російській машині війни дійти до Європи. Увійшов у смак, премії і все таке. Правда є нюанс. Але баби іщо нарожають жінки ще народять. Тримаймося до кінця.
показати весь коментар
16.05.2026 21:32 Відповісти
зщезни з дороги України ,обдовбиш чмо зелене...
показати весь коментар
16.05.2026 21:33 Відповісти
Ха, ха, яка війна в Європі, їм добре живеться, вони за екологію, вони проти війни, вони за "палестинців", за трансвеститів, проти Роулінг, бо вона проти воно. Яка армія ЄС? Німеччина, Польща не можуть укомплектувати свої ЗС мирного часу, німці і поляки не бажають захищати своє...
показати весь коментар
16.05.2026 21:34 Відповісти
За такі казки грошей вже не дадуть.
показати весь коментар
16.05.2026 21:36 Відповісти
Дадуть) Він же не для них ці казки розповідає. Європейці в курсі, що і як насправді. То для баранів казки.
показати весь коментар
16.05.2026 22:31 Відповісти
Ти диви, перекрикує скандал з династією, Європа сама про себе попіклуеться не переживай, в тебе земля горить під ногами
показати весь коментар
16.05.2026 21:38 Відповісти
Цей ішак каже очевидні факти.
Бо якщо воно не буде щось казати, воно вважає що про нього усі забудуть.
показати весь коментар
16.05.2026 21:40 Відповісти
Він не може без піару вже, як наркоман.
показати весь коментар
16.05.2026 21:42 Відповісти
Хочеш за Європу вписатись - не надірвись
показати весь коментар
16.05.2026 21:48 Відповісти
Гнида
показати весь коментар
16.05.2026 21:51 Відповісти
Одразу стилістична помилка(Якщо ти хочеш когось переконати в чомусь,то не говори в умовному сенсі ,а говори ствердно:забрати "можуть напасти",а написати "нападуть".Але ж в 2022 році ти їм не повірив,то чому вони повірять тобі зараз?
показати весь коментар
16.05.2026 21:51 Відповісти
Може і нападуть, просто Зеля вже забєбал Європу своїми погрозами. Що, вони там тупі, особливо балти?
показати весь коментар
16.05.2026 22:01 Відповісти
Україна активно працюємо на традиційному санкційному напрямі, щоб обірвати всі канали постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів. "зелене брехло " тадиційно 3,14здить з 2019 року українському народу.Ось як "зелені зрадники" з початку війни обривали всі канали постачання в 3,14 дерацію компонентів для виробництва ракет і дронів...."

Він зауважив, що в ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені цього року.

"Без компонентів від компаній із Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців", - наголосив президент. "зелені напрацювання" бл нх
показати весь коментар
16.05.2026 22:05 Відповісти
На нари мудака!
показати весь коментар
16.05.2026 22:07 Відповісти
Диктатор розуміє за шашлики міндічів і геноцид Українців треба буде відповідати
показати весь коментар
16.05.2026 22:17 Відповісти
"Якщо російська машина війни вистоїть... можуть бути удари" . А місяць тому говорив, що рускі точно готують надап на країни Балтії
показати весь коментар
16.05.2026 22:19 Відповісти
Притча «Хлопчик і вовки» по квартальному: Селяни попереджали хлопчика-пастуха, що вовки нападуть, а він їх проігнорував і послав під три чорти. Вовки напали, хлопчик вижив, і на пʼятий рік війни він вже лякає селян вовками.
показати весь коментар
16.05.2026 22:35 Відповісти
В цьому році РФ захоплює трохи більше територій, ніж в минулому, але завдяки правильному інформаційному фону в людей набагато вищий морально-психологічний стан, - нардеп Костенко
показати весь коментар
16.05.2026 22:45 Відповісти
в якому місці вона більше захоплює? нардеп трохи **********
показати весь коментар
17.05.2026 02:06 Відповісти
"Стртех", якому мислити стратегічно ніколи. Коли воно пощезне з долі України, тільки тоді з'явиться можливість вистояти проти рашизму...
показати весь коментар
16.05.2026 22:54 Відповісти
Если квартальная машина казнокрадства выстоит,то рвм будет успешно продолжать наступать.
показати весь коментар
17.05.2026 08:19 Відповісти
буратінка, ти повторюєшся. У твого суфлера литвина "творча" криза; міняй спічрайтера.
показати весь коментар
17.05.2026 09:01 Відповісти
Розкрадаючи гроші, ти з бандою їй ПОТУЖНО допомагаєш, хруню.
показати весь коментар
17.05.2026 09:03 Відповісти
Загалом незрозуміло, чому воювати повинні тільки ми,
Зеленському пора залучати найманців з інших країн!
показати весь коментар
17.05.2026 10:51 Відповісти
 
 