Якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, - Зеленський
Україна активно працюємо на традиційному санкційному напрямі, щоб обірвати всі канали постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Компоненти російських ракет
Він зауважив, що в ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені цього року.
"Без компонентів від компаній із Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців", - наголосив президент.
Загроза від РФ
Зеленський зазначив, що звʼязки Росії зі світом, які працюють на війну, – це пряма загроза життю.
"Не тільки у нас тут, в Україні. Якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії, в більш віддалених регіонах: російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Зараз росіяни багато в чому сковані тут нашою обороною. Але що буде далі, куди далі росіяни підуть? Потрібна рішучість штовхати цю країну так, щоб вона ставала більш безпечною для світу", - додав він.
За словами президента, санкції, всі інші форми тиску – найкращий інструмент для цього.
Удар РФ по Києву 14 травня
- 14 травня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. В Дарницькому районі Києва через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій. Загинуло 24 людини, 48 поранених.
- За даними Financial Times, російські ракети Х-101, які атакували Київ 14 травня, містили понад 100 західних комплектуючих.
"Без компонентів від компаній із Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців", - наголосив президент.
