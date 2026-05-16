Якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, - Зеленський

Україна активно працюємо на традиційному санкційному напрямі, щоб обірвати всі канали постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Компоненти російських ракет

Він зауважив, що в ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені цього року.

"Без компонентів від компаній із Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців", - наголосив президент.

Загроза від РФ

Зеленський зазначив, що звʼязки Росії зі світом, які працюють на війну, – це пряма загроза життю.

"Не тільки у нас тут, в Україні. Якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії, в більш віддалених регіонах: російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Зараз росіяни багато в чому сковані тут нашою обороною. Але що буде далі, куди далі росіяни підуть? Потрібна рішучість штовхати цю країну так, щоб вона ставала більш безпечною для світу", - додав він.

За словами президента, санкції, всі інші форми тиску – найкращий інструмент для цього.

Удар РФ по Києву 14 травня