На фронте зафиксировано 46 боестолкновений. Наиболее активно враг атакует на Константиновском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 46 раз обстрелял позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 17 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубовое, Рогозно, Сопич, Коренок, Марчихина Буда, Суходил, Уланово, Яструбщина, Безсаловка, Бачевск, Волфино, Казачье.

В Черниговской области – Елино, Ясная Поляна, Михальчина-Слобода, Хриновка.

Авиационные удары были нанесены по населенным пунктам Вольная Слобода и Уланово Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, противник нанес два авиаудара, применил три управляемые бомбы, осуществил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Дворичанское и в сторону Терновой и Колодезного.

По данным Генштаба, на Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток произошло пять боевых столкновений с противником в направлении населенных пунктов Лиман, Дробишево и Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 14 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Торецкого, Софиевки и в направлении Вольно. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое. Один бой продолжается.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Злагода, Варваровка и в сторону Нового Запорожья, Зализничного и Чаривного. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг проводил одну безуспешную наступательную операцию в районе Белогорья.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.