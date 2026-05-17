На фронті зафіксовано 46 боєзіткнень. Найактивніше ворог атакує на Костянтинівському напрямку, - Генштаб

Від початку доби агресор 46 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 17 травня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Рогізне, Сопич, Кореньок, Марчихина Буда, Суходіл, Уланове, Яструбщина, Безсалівка, Бачівськ, Волфине, Козаче.

На Чернігівщині – Єліне, Ясна Поляна, Михальчина-Слобода, Хрінівка.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільна Слобода та Уланове Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнень, противник завдав двох авіаційних ударів, застосував три керовані бомби, здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Тернової й Колодязного.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень із противником у напрямку населених пунктів Лиман, Дробишеве та Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Софіївки та у напрямку Вільного. Три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Один бій триває.

На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах населених пунктів Злагода, Варварівка та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного й Чарівного. Ще два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог проводив одну безуспішну наступальну дію в районі Білогір’я.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.