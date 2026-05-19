Российские социологи из ВЦИОМ вынуждены были изменить методику опросов, чтобы "спасти" рейтинг диктатора Путина.

Об этом сообщила Служба внешней разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, с мая 2026 года вместо телефонных интервью введена "комбинированная выборка": половина респондентов отвечает по телефону, остальных опрашивают на дому, обходя квартиры.

В СВР обратили внимание, что это происходит неслучайно.

"С конца декабря по конец апреля уровень "одобрения" Путина упал на 12,2 процентных пункта, установив антирекорд со времен пенсионной реформы 2018 года. На неделе с 13 по 19 апреля показатель достиг 65,6% - самого низкого значения за все время полномасштабной войны. После февраля 2022 года он в основном держался в диапазоне 75–80%.

Реакция оказалась предсказуемой. Центр приостановил публикацию еженедельных рейтингов, неубедительно сославшись на "майские праздники": 8 мая в России был обычным рабочим днем, а в прошлом году "ВЦИОМ" спокойно публиковал данные даже 9 мая. Опросы продолжались – остановилось лишь обнародование результатов", – пояснили там.

Новая методика позволила "повысить" рейтинг диктатора.

"За неделю с 4 по 10 мая "одобрение" выросло до 66,8%, "доверие" - с 71% до 72,1%. Механика понятна: телефонные опросы лучше фиксируют раздражение и недовольство среди тех, кто готов говорить откровенно. Поквартирные обходы дают другую картину – социолог приходит домой, смотрит в глаза, записывает ответ. В таких условиях респонденты демонстрируют лояльность. Собственно, все российские рейтинги измеряют не популярность Путина, а именно уровень страха говорить правду", - пояснили в украинской разведке.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рейтинг российского диктатора Путина достиг самых низких значений с начала полномасштабного вторжения в Украину и продолжает снижаться.

Впоследствии стало известно, что на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который еженедельно публикует рейтинг диктатора Путина, публикации не было.

