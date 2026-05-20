Россия четвертый день подряд атакует энергетическую инфраструктуру Украины, - Нафтогаз
В ночь на 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз", расположенным в Черниговской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Атака на энергетическую инфраструктуру продолжается
Этому удару предшествовала длительная атака беспилотников, которая продолжалась в течение всего дня и затронула несколько производственных площадок.
В компании отмечают, что целенаправленные удары по предприятиям фиксируются четвертый день подряд. В результате последних попаданий повреждена и разрушена часть оборудования.
Среди работников пострадавших нет. Оценку масштабов разрушений и восстановительные работы специалисты начнут сразу после того, как позволит ситуация с безопасностью.
- Напомним, в ночь на 19 мая российские войска уже осуществляли атаку на инфраструктурные объекты Группы "Нафтогаз".
