Россия четвертый день подряд атакует энергетическую инфраструктуру Украины, - Нафтогаз

В ночь на 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз", расположенным в Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Атака на энергетическую инфраструктуру продолжается

Этому удару предшествовала длительная атака беспилотников, которая продолжалась в течение всего дня и затронула несколько производственных площадок.

В компании отмечают, что целенаправленные удары по предприятиям фиксируются четвертый день подряд. В результате последних попаданий повреждена и разрушена часть оборудования.

Среди работников пострадавших нет. Оценку масштабов разрушений и восстановительные работы специалисты начнут сразу после того, как позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, в ночь на 19 мая российские войска уже осуществляли атаку на инфраструктурные объекты Группы "Нафтогаз".

