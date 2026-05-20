Новости
1 094 3

Россия четвертый день подряд атакует энергетическую инфраструктуру Украины, - Нафтогаз

Атака на "Нафтогаз" 19 мая

В ночь на 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз", расположенным в Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Атака на энергетическую инфраструктуру продолжается

Этому удару предшествовала длительная атака беспилотников, которая продолжалась в течение всего дня и затронула несколько производственных площадок.

В компании отмечают, что целенаправленные удары по предприятиям фиксируются четвертый день подряд. В результате последних попаданий повреждена и разрушена часть оборудования.

Среди работников пострадавших нет. Оценку масштабов разрушений и восстановительные работы специалисты начнут сразу после того, как позволит ситуация с безопасностью.

  • Напомним, в ночь на 19 мая российские войска уже осуществляли атаку на инфраструктурные объекты Группы "Нафтогаз".

Трубу дружбу нехай руйнують , щоб гроші з неї не мати
20.05.2026 00:13 Ответить
Не можно, бо вже Мадяр - "наш партнер"... Це ж не якийсь там Орбан.
20.05.2026 00:16 Ответить
Якби не 9 млрд $ на ДИНАСТІЮ то у нас було б стільки балістики що від РФ лишилось би лише згарище

АЛЕ евреям треба десь жити
20.05.2026 00:30 Ответить
 
 