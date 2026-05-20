С сегодняшнего дня женщины-госслужащие могут пересекать государственную границу, - ГПСУ

С сегодняшнего дня все женщины без исключения могут пересекать государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отменены ограничения на пересечение границы для женщин-госслужащих

Как отмечается, вступили в силу изменения, отменяющие ограничения на пересечение границы для госслужащих

"Как сообщила на днях премьер-министр Украины Юлия Свириденко, правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях и в судах", - напомнили в ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщины-депутаты местных советов могут выезжать за границу без ограничений, - ГПСУ

ГПСУ уже начала применять данную норму во время пограничного контроля в пунктах пропуска.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для всех женщин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщинам-госслужащим упростили выезд за границу: постановление правительства вступило в силу сегодня

Подробнее о предыдущих ограничениях

Ограничения действовали с января 2023 года - тогда президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничении выезда за пределы Украины для госслужащих, что касалось и женщин на соответствующих должностях. Покидать территорию государства им было разрешено исключительно в служебные командировки.