С сегодняшнего дня женщины-госслужащие могут пересекать государственную границу, - ГПСУ
С сегодняшнего дня все женщины без исключения могут пересекать государственную границу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Отменены ограничения на пересечение границы для женщин-госслужащих
Как отмечается, вступили в силу изменения, отменяющие ограничения на пересечение границы для госслужащих
"Как сообщила на днях премьер-министр Украины Юлия Свириденко, правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях и в судах", - напомнили в ГПСУ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщины-депутаты местных советов могут выезжать за границу без ограничений, - ГПСУ
ГПСУ уже начала применять данную норму во время пограничного контроля в пунктах пропуска.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для всех женщин.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщинам-госслужащим упростили выезд за границу: постановление правительства вступило в силу сегодня
Подробнее о предыдущих ограничениях
Ограничения действовали с января 2023 года - тогда президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничении выезда за пределы Украины для госслужащих, что касалось и женщин на соответствующих должностях. Покидать территорию государства им было разрешено исключительно в служебные командировки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль