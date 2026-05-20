Відсьогодні жінки-держслужбовці можуть перетинати держкордон, - ДПСУ

Відсьогодні всі жінки без винятків можуть перетинати державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Скасовано обмеження на перетин кордону для жінок-держслужбовців

Як зазначається, набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для держслужбовців

"Як повідомляла днями прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах", - нагадали в ДПСУ.

ДПСУ вже розпочала застосовувати дану норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок.

Більше про попередні обмеження

Обмеження діяли із січня 2023 року - тоді президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про обмеження виїзду за межі України для держслужбовців, що стосувалось і жінок на відповідних посадах. Покидати територію держави їм було дозволено виключно у службові відрядження.