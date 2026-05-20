Депутатам-женщинам теперь не нужна служебная командировка для пересечения границы, - ГПСУ

С сегодняшнего дня народным депутатам-женщинам не требуется служебная командировка при пересечении государственной границы.

Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Теперь в отношении всех женщин, занимающих должности, определенные в пункте 2.14, пограничники не будут проверять основание, дающее возможность на пересечение границы в служебную командировку. То есть это фактически остается для мужчин, занимающих эти должности на государственной службе", — пояснил он.

По словам Демченко, ГПСУ уже начала применять данную норму во время пограничного контроля в пунктах пропуска.

Читайте также: Разведка не фиксирует российских войск на территории Беларуси, - ГПСУ

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для всех женщин.

С 20 мая 2026 года женщины-госслужащие могут пересекать государственную границу

Подробнее о предыдущих ограничениях

Ограничения действовали с января 2023 года — тогда президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничении выезда за пределы Украины для госслужащих, что касалось и женщин на соответствующих должностях. Покидать территорию государства им было разрешено исключительно в служебные командировки.

Читайте: На границе с Беларусью не фиксируют перемещение войск и техники, - ГПСУ