Депутатам-женщинам теперь не нужна служебная командировка для пересечения границы, - ГПСУ

Разрешение на выезд чиновницам за границу: в ГПСУ прокомментировали

С сегодняшнего дня народным депутатам-женщинам не требуется служебная командировка при пересечении государственной границы.

Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

"Теперь в отношении всех женщин, занимающих должности, определенные в пункте 2.14, пограничники не будут проверять основание, дающее возможность на пересечение границы в служебную командировку. То есть это фактически остается для мужчин, занимающих эти должности на государственной службе", — пояснил он.

По словам Демченко, ГПСУ уже начала применять данную норму во время пограничного контроля в пунктах пропуска.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для всех женщин.
  • С 20 мая 2026 года женщины-госслужащие могут пересекать государственную границу

Подробнее о предыдущих ограничениях

Ограничения действовали с января 2023 года — тогда президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничении выезда за пределы Украины для госслужащих, что касалось и женщин на соответствующих должностях. Покидать территорию государства им было разрешено исключительно в служебные командировки.

Топ комментарии
Жіночі слуги тепер возитимуть кеш бек партії за кордон 🐸🐸🐸
20.05.2026 14:45
20.05.2026 14:45 Ответить
А звичайному люду що? Цак в нос і в окоп?
20.05.2026 14:48
20.05.2026 14:48 Ответить
Це вже гендерна ривнисть чи ще нэ?
20.05.2026 15:09
20.05.2026 15:09 Ответить
Жіночі слуги тепер возитимуть кеш бек партії за кордон 🐸🐸🐸
20.05.2026 14:45
20.05.2026 14:45 Ответить
Чого тільки кеш? Можна і на ухилянтах нехіло бабла підняти
20.05.2026 15:09
20.05.2026 15:09 Ответить
От тут ви праві, це ж скільки родичів та сусідів під виглядом супроводу та радниками можне перевезти.
20.05.2026 15:11
20.05.2026 15:11 Ответить
нацжони=депутани
20.05.2026 15:13 Ответить
А звичайному люду що? Цак в нос і в окоп?
20.05.2026 14:48
20.05.2026 14:48 Ответить
Це вже гендерна ривнисть чи ще нэ?
20.05.2026 15:09
20.05.2026 15:09 Ответить
Нє, чоловіки ще мають навчитися рожать 😸
20.05.2026 15:12
20.05.2026 15:12 Ответить
та, з огляду на рівень народжуваності, жінки вже розучуються народжувати - тож гендерна рівність в цьому питанні не за горами
20.05.2026 15:15
20.05.2026 15:15 Ответить
Це сильні і незалежні жінки що вибороли це право у системи домінуючого патріархату ... о!
20.05.2026 15:13
20.05.2026 15:13 Ответить
У нас одну новость два раза "юзают"? Кода приняли решение и когда постанова в силу вступила? Можно и три- когда до непричентых дойде.
20.05.2026 15:13
20.05.2026 15:13 Ответить
Сезон відпусток розпочався. Ми за кордон, а ви в окоп
20.05.2026 15:15
20.05.2026 15:15 Ответить
Навіть у домашніх тварин зараз прав набагато більше в Україні ніж в чоловіків, кажуть що з цим ще й йдемо у ЄС..🤦
20.05.2026 15:19
20.05.2026 15:19 Ответить
Так ніби до цього жесту в них були проблеми)Вони купляли все ,в тому числі і дозволи через своїх суддів.
20.05.2026 15:21
20.05.2026 15:21 Ответить
Пора відпочити депутанам від важкої законотворчої діяльності...
20.05.2026 15:23

 
 