Нардепкам тепер не потрібне службове відрядження для перетину кордону, - ДПСУ

Дозвіл на виїзд чиновницям за кордон: у ДПСУ прокоментували

Народним депутаткам відсьогодні не потрібно службових відряджень при перетині державного кордону.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"Тепер відносно всіх жінок, які обіймають посади, що визначені в пункті 2.14. Прикордонники не перевірятимуть підставу, яка б давала можливість на перетин кордону в службове відрядження. Тобто це фактично залишається для чоловіків, які обіймають ці посади по державній службі", - пояснив він.

За словами Демченка, ДПСУ вже розпочала застосовувати дану норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок.
  • Із 20 травня 2026 року жінки-держслужбовці можуть перетинати держкордон

Більше про попередні обмеження

Обмеження діяли із січня 2023 року - тоді президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про обмеження виїзду за межі України для держслужбовців, що стосувалось і жінок на відповідних посадах. Покидати територію держави їм було дозволено виключно у службові відрядження.

Топ коментарі
Жіночі слуги тепер возитимуть кеш бек партії за кордон 🐸🐸🐸
20.05.2026 14:45 Відповісти
А звичайному люду що? Цак в нос і в окоп?
20.05.2026 14:48 Відповісти
Навіть у домашніх тварин зараз прав набагато більше в Україні ніж в чоловіків, кажуть що з цим ще й йдемо у ЄС..🤦
20.05.2026 15:19 Відповісти
Жіночі слуги тепер возитимуть кеш бек партії за кордон 🐸🐸🐸
Чого тільки кеш? Можна і на ухилянтах нехіло бабла підняти
От тут ви праві, це ж скільки родичів та сусідів під виглядом супроводу та радниками можне перевезти.
нацжони=депутани
А звичайному люду що? Цак в нос і в окоп?
Це вже гендерна ривнисть чи ще нэ?
Нє, чоловіки ще мають навчитися рожать 😸
та, з огляду на рівень народжуваності, жінки вже розучуються народжувати - тож гендерна рівність в цьому питанні не за горами
Це сильні і незалежні жінки що вибороли це право у системи домінуючого патріархату ... о!
У нас одну новость два раза "юзают"? Кода приняли решение и когда постанова в силу вступила? Можно и три- когда до непричентых дойде.
Сезон відпусток розпочався. Ми за кордон, а ви в окоп
Навіть у домашніх тварин зараз прав набагато більше в Україні ніж в чоловіків, кажуть що з цим ще й йдемо у ЄС..🤦
Так ніби до цього жесту в них були проблеми)Вони купляли все ,в тому числі і дозволи через своїх суддів.
Пора відпочити депутанам від важкої законотворчої діяльності...
