Нардепкам тепер не потрібне службове відрядження для перетину кордону, - ДПСУ
Народним депутаткам відсьогодні не потрібно службових відряджень при перетині державного кордону.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Тепер відносно всіх жінок, які обіймають посади, що визначені в пункті 2.14. Прикордонники не перевірятимуть підставу, яка б давала можливість на перетин кордону в службове відрядження. Тобто це фактично залишається для чоловіків, які обіймають ці посади по державній службі", - пояснив він.
За словами Демченка, ДПСУ вже розпочала застосовувати дану норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок.
- Із 20 травня 2026 року жінки-держслужбовці можуть перетинати держкордон
Більше про попередні обмеження
Обмеження діяли із січня 2023 року - тоді президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про обмеження виїзду за межі України для держслужбовців, що стосувалось і жінок на відповідних посадах. Покидати територію держави їм було дозволено виключно у службові відрядження.
