Правительство рассматривает повышение зарплат на ЧАЭС: возможно решение до июня

Правительство Украины рассматривает вопрос о повышении зарплат работникам Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Зарплаты на ЧАЭС подняли до государственного уровня

Во время обсуждения работы Чернобыльской АЭС было озвучено обращение относительно низких выплат сотрудникам. Ранее им обещали сохранить уровень средней зарплаты на уровне других атомных станций.

Однако на данный момент выплаты остаются значительно ниже. В отдельных случаях разница превышает вдвое.

В связи с этим правительство попросили отдельно проработать вопрос дополнительного финансирования.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что после мероприятий к 40-й годовщине аварии на ЧАЭС были проведены совещания непосредственно в зоне отчуждения. По его словам, необходимые расчеты уже подготовлены, а обращение передано в Министерство финансов.

Он отметил, что вопрос обсуждался совместно с премьер-министром и Минфином. Дополнительное финансирование планируется предусмотреть отдельно.

Также министр подчеркнул, что достигнута договоренность о повышении зарплат работников ЧАЭС до уровня показателей Энергоатома.

Решение может быть принято в ближайшее время

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил получение соответствующего запроса от Министерства энергетики.

Он пояснил, что дальнейшие шаги будут зависеть от рассмотрения бюджета. В случае необходимости изменения могут внести во второе чтение.

Марченко выразил надежду, что вопрос удастся урегулировать в ближайшее время. Ориентировочный срок — до июня.

