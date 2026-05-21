Уряд розглядає підвищення зарплат на ЧАЕС: можливе рішення до червня

Уряд України опрацьовує питання підвищення зарплат працівникам Чорнобильської атомної електростанції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського.

Зарплати на ЧАЕС підняли на державний рівень

Під час обговорення роботи Чорнобильської АЕС було озвучено звернення щодо низьких виплат співробітникам. Раніше їм обіцяли зберегти рівень середньої зарплати на рівні інших атомних станцій.

Однак наразі виплати залишаються значно нижчими. В окремих випадках різниця перевищує удвічі.

У зв’язку з цим уряд попросили окремо опрацювати питання додаткового фінансування.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що після заходів до 40-ї річниці аварії на ЧАЕС було проведено наради безпосередньо в зоні відчуження. За його словами, необхідні розрахунки вже підготовлено, а звернення передано до Міністерства фінансів.

Він зазначив, що питання обговорювалося спільно з прем’єр-міністром і Мінфіном. Додаткове фінансування планують передбачити окремо.

Також міністр наголосив, що досягнуто домовленості про підвищення зарплат працівників ЧАЕС до рівня показників Енергоатому.

Рішення можуть ухвалити найближчим часом

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив отримання відповідного запиту від Міністерства енергетики.

Він пояснив, що подальші кроки залежатимуть від розгляду бюджету. У разі потреби зміни можуть внести до другого читання.

Марченко висловив сподівання, що питання вдасться врегулювати найближчим часом. Орієнтовний термін — до червня.

