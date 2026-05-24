На данный момент не фиксируется перемещение техники или личного состава на территории Беларуси, - ГПСУ

На данный момент украинские пограничники не фиксируют перемещения техники или личного состава на территории Беларуси.

Об этом в эфире сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Если говорить непосредственно о линии нашей границы с Беларусью, то на данный момент перемещения техники, вооружения или личного состава в непосредственной близости от нашей границы или такого скопления мы не фиксируем", - сказал Демченко.

РФ давит на Беларусь

В то же время, по его словам, данные разведки свидетельствуют о том, что Россия активно давит на Беларусь, чтобы Минск более масштабно присоединился к войне против Украины уже собственными силами.

"Это, конечно, представляет больший риск для нашей страны и создает возможность повторного вторжения именно с территории Беларуси", — сказал представитель ГПСУ.

Он отметил, что необходимо учитывать, будут ли это подразделения Беларуси или, возможно, Россия перебросит на территорию РБ дополнительные силы для того, чтобы использовать эту территорию снова.

Зафиксированы разведывательные дроны

Демченко также рассказал, что несколько дней назад на границе с Беларусью были зафиксированы два разведывательных дрона, которые двигались вдоль границы в пределах Житомирской и Ривненской областей.

"Этой ночью также фиксировался заход одного из ударных беспилотных летательных аппаратов с территории Беларуси. Но, скорее всего, это тот аппарат, который запускала Россия, но траектория его полета прошла через участок границы с Беларусью", – рассказал представитель ГПСУ.

Что предшествовало?

Напомним, 21 мая Александр Лукашенко объявил, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины", если украинский лидер "хочет о чем-то поговорить или посоветоваться". При этом соратник Путина вновь оправдывался, что Беларусь якобы втянется в войну только в случае "агрессии" против ее территории.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.

