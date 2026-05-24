Наразі не фіксується переміщення техніки чи особового складу на території Білорусі, - ДПСУ

Наразі українські прикордонники не фіксують переміщення на території Білорусі техніки чи особового складу.

Про це в телеефірі повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Переміщення військ і техніки РБ не спостерігається

"Якщо говорити безпосередньо про лінію нашого кордону з Білоруссю, то станом на цей момент переміщення техніки, чи озброєння, чи особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону або ж такого накопичення ми не фіксуємо", - сказав Демченко.

РФ тисне на Білорусь

Водночас, за його словами, дані розвідки свідчать про те, що Росія активно тисне на Білорусь, щоб Мінськ більш масштабно долучився до війни проти України вже власними силами.

"Це, звісно, становить більший ризик для нашої країни і створює можливість повторного вторгнення саме з території Білорусі", - сказав речник ДПСУ.

Він зазначив, що необхідно зважати будуть це підрозділи Білорусі чи, можливо, Росія перекине на територію РБ додаткові сили для того, щоб використати цю територію знову.

Читайте також: РФ розглядає сценарії додаткових нападів з напрямку Білорусь - Брянська область, – Зеленський

Зафіксовано розвідувальні дрони

Демченко також розповів, що кілька днів тому на кордоні з Білоруссю було зафіксовано два розвідувальні дрони, які рухалися вздовж кордону в межах Житомирської та Рівненської областей.

"Цієї ночі також фіксувався захід одного з ударних безпілотних літальних апаратів з території Білорусі. Але, скоріш за все, це той засіб, який запускала Росія, але траєкторія його польоту відбулася через ділянку кордону з Білоруссю",- розповів речник ДПСУ.

Що передувало?

Нагадаємо, 21 травня Олександр Лукашенко оголосив, що готовий провести зустріч із Володимиром Зеленським "у будь-якій точці Білорусі чи України", якщо український лідер "хоче про щось поговорити чи порадитися". При цьому поплічник Путіна знову виправдовувався, що Білорусь нібито втягнеться у війну лише в разі "агресії" проти її території.

Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія всіма силами намагається глибше втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, йшлося про ризики підготовки нової атаки з білоруської території на північні регіони України або на одну з країн НАТО.

Читайте також: Україна працює над нейтралізацією загроз з боку Білорусі, - Сибіга