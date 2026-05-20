РФ розглядає сценарії додаткових нападів з напрямку Білорусь - Брянська область, – Зеленський

Зеленський розповів про загрози з Білорусі та Брянщини

Росія розглядає сценарії додаткових нападів на Україну з Білорусі та Брянської області РФ. З огляду на загрозу, Україна робить "превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза". 

Про це у зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Загроза з напрямку Білорусь-Брянська область 

"Сьогодні була Ставка. Детально з військовими, розвідками, СБУ, МЗС обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білорусь – Брянська область. Саме звідти росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну – проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок. Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити", - заявив глава держави.

Він зазначив, що відповідні доручення є для військового командування.

"Окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза", - сказав Зеленський.

Доручення для МЗС 

Президент сказав, що розраховує на те, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. 

"Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, і будуть значними", - заявив очільник держави.

Завдання для розвідки 

Додаткові завдання щодо загрози з боку Білорусі Зеленський дав і для розвідки – поки це непублічні завдання.

"Окремо щодо російської території: в нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу", - додав глава держави.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
  • Раніше Зеленський повідомляв, що РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО.
  • Також президент Володимир Зеленський доручив посилити Чернігівсько-Київський напрямок через загрозу з боку Білорусі.

Топ коментарі
Брешеш! Увагу не відволічеш.
20.05.2026 19:53
Йде потужнє забивання ефіру від династії і ко, я думаю навіть можливий такий варіант, пукін захоче врятувати свого підопічного і зробить провокацію на кордоні десь для відволікання уваги.
20.05.2026 19:57
Це мабуть, зеленському з єрмаком, ці новини з Білорусії, передають/зливають, оті вагнерівці з беркутньою, яких вони врятували від кари їх Українцями????
20.05.2026 19:54
20.05.2026 19:53
ігнорував інформацію розвідки перед вторгненням - Зе ідіот, зараз щодня готується - відволікає увагу. Таким як ти божевільним ніяк не догодиш
20.05.2026 19:59
20.05.2026 20:08
20.05.2026 19:54
20.05.2026 19:57
вчора Сириський, сьодні Зе.
досить лякати путєн нападе.
з Білорусі не підуть - бульбофюреру дуже любий мозирський НПЗ
20.05.2026 19:57
приблизно так само багато дурнів писали тут перед самим вторгненням РФ у 22-му році
20.05.2026 20:02
Тобто те що пукін напав ще у 14 ти не помітив?Навіть повномасштабне вторгнення проспав.Отак ідіоти стєбались коли вас дебілів поперджали.
20.05.2026 20:15
Коли Вова Зелемський був маленьким (за віком), він любив дивитись фільми про войну та німців, слухав діда-ветерана, тому і влаштував Україні в 2022 році катастрофу а-ля 1941 рік.
Не паддавайтесь на провокаціі проклятих англосаксов, все на шашликі, товарищі! Усе разминировать, войска убрать, укрепления срыть!
20.05.2026 19:58
Так ця солодка парочка сирок один з яких ще й кацап, забивають в унісон єфіри про прориви на кордонах тільки для того щоб відволікти увагу від скандалу з корупцією , класичний хід
20.05.2026 19:59
Ну прям щоб ми робили без тебе?І провів,і заслухав, і дав доручення...
Ну прям стратег аля - Наполіон.
20.05.2026 20:01
20.05.2026 20:10
Отсечь Украину от западной помощи стратегически вообще неплохой вариант(в 2022 очень даже возможный и отвлекающий значительную часть ВСУ до сих пор). Но в Минске сидит многоопытный дуче, понимающий, шо в случае успеха его власти пздц. Потому очень маловероятно.
20.05.2026 20:03
20.05.2026 20:05
Зеленський і його шобла це сама головна загроза України, і що саме жахливе вони не хочуть йти добровільно.
20.05.2026 20:05
как лживое существо достало своей брехнёй
20.05.2026 20:05
Як Україна, вижила за 7р. правління, цього... йух його знає. З роковиною, млть!
20.05.2026 20:05
Коли там у 22 році стояло угруповання для нападу, воно верещало, що нікого там немає, валіть на шашлики. Коли зараз реальних даних розвідки про якісь рухи й накопичення військ немає, про що писав Бутусов, воно волає про напад. Ну, не дебіл?
20.05.2026 20:08
Лякай їх всіх Бубочка. Вони в твої казочки вірять з 2019 року. Ще раз нагадай, що росія хоче вдарити ядерною, щоб і згадувати перестали про якогось невідомого Вову з плівок міндіча, в переживали за свої дупи.
20.05.2026 20:16
дайте йому сєльодки
20.05.2026 20:17
 
 