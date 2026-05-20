РФ розглядає сценарії додаткових нападів з напрямку Білорусь - Брянська область, – Зеленський

Росія розглядає сценарії додаткових нападів на Україну з Білорусі та Брянської області РФ. З огляду на загрозу, Україна робить "превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза".

Про це у зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Загроза з напрямку Білорусь-Брянська область

"Сьогодні була Ставка. Детально з військовими, розвідками, СБУ, МЗС обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білорусь – Брянська область. Саме звідти росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну – проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок. Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити", - заявив глава держави.

Він зазначив, що відповідні доручення є для військового командування.

"Окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза", - сказав Зеленський.

Доручення для МЗС

Президент сказав, що розраховує на те, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі.

"Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, і будуть значними", - заявив очільник держави.

Завдання для розвідки

Додаткові завдання щодо загрози з боку Білорусі Зеленський дав і для розвідки – поки це непублічні завдання.

"Окремо щодо російської території: в нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу", - додав глава держави.

Що передувало?

Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.

Раніше Зеленський повідомляв, що РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО.

Також президент Володимир Зеленський доручив посилити Чернігівсько-Київський напрямок через загрозу з боку Білорусі.

