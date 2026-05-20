Понад 1 тис. км від Волині до Чернігівщини: Україна укріплює кордон з Білоруссю по всій протяжності, - ДПСУ

Попри те, що наразі немає значної загрози з боку Білорусі, Україна продовжує нарощувати оборонні можливості на кордоні.

Про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Роботи ведуться по всій протяжності кордону

Так, за словами речника, цьому напрямку надається велика увага з огляду на підтримку Білоруссю країни-терористки Росії, яка розв’язала проти України війну.

"Тому ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості безпосередньо по лінії кордону, облаштовуючи в інженерному відношенні кожен клаптик нашої землі. Такі роботи ведуться по всій протяжності кордону з Білоруссю – це понад 1 тисячі кілометрів від Волині до Чернігівської області. Це і нарощення фортифікаційних укріплень, і створення й нарощення мінно-вибухових загороджень. Ці дії продовжують здійснювати підрозділи ЗСУ", - розповів Демченко.

РФ тисне на Білорусь

За словами речника, зараз немає значної загрози з боку Білорусі, однак Росія прагне схилити її до активнішої участі у війні проти України.

"Станом на зараз безпосередньо коло нашого кордону переміщення техніки чи особового складу ми не фіксуємо. Але, звісно, бачимо той тиск, який вчиняє Росія на Білорусь, аби доєднати її більш масштабно до війни проти нашої країни", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.

Раніше Зеленський повідомляв, що РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО.

Також президент Володимир Зеленський доручив посилити Чернігівсько-Київський напрямок через загрозу з боку Білорусі.

