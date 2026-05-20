Новости Ситуация на границе с Беларусью
Более 1 тыс. км от Волыни до Черниговщины: Украина укрепляет границу с Беларусью по всей протяженности, – ГПСУ

Несмотря на то, что в настоящее время значительной угрозы со стороны Беларуси нет, Украина продолжает укреплять обороноспособность на границе.

Об этом рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Работы ведутся по всей протяженности границы

Так, по словам пресс-секретаря, этому направлению уделяется большое внимание ввиду поддержки Беларусью страны-террористки России, которая развязала против Украины войну.

"Поэтому мы продолжаем наращивать наши оборонные возможности непосредственно по линии границы, обустраивая в инженерном отношении каждый клочок нашей земли. Такие работы ведутся по всей протяженности границы с Беларусью – это более 1 тысячи километров от Волыни до Черниговской области. Это и наращивание фортификационных укреплений, и создание и наращивание минно-взрывных заграждений. Эти действия продолжают осуществлять подразделения ВСУ", – рассказал Демченко.

РФ давит на Беларусь

По словам спикера, сейчас нет значительной угрозы со стороны Беларуси, однако Россия стремится склонить ее к более активному участию в войне против Украины.

"На данный момент непосредственно у нашей границы мы не фиксируем перемещения техники или личного состава. Но, конечно, видим то давление, которое оказывает Россия на Беларусь, чтобы вовлечь ее в более широком масштабе в войну против нашей страны", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
  • Ранее Зеленский сообщал, что РФ готовит удары по "центрам принятия решений" в Украине и наступления с территории Беларуси на Киев или НАТО.
  • Также президент Владимир Зеленский поручил усилить Черниговско-Киевское направление из-за угрозы со стороны Беларуси.

4 рік повномасштабної війни - Україна укріплює кордони...🤔
20.05.2026 14:35
Ви хоч там в генштабі хоч іноді домовляйтесь що говорити.
20.05.2026 14:36
