РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9300 посетителей онлайн
Новости Ситуация на границе с Беларусью Военные РФ в Беларуси
1 266 25

РФ рассматривает сценарии дополнительных атак со стороны Беларуси – Брянской области, – Зеленский

Зеленский рассказал об угрозах со стороны Беларуси и Брянщины

Россия рассматривает сценарии новых нападений на Украину с территории Беларуси и Брянской области РФ. Учитывая эту угрозу, Украина предпринимает "превентивные меры как в отношении Беларуси, так и в отношении определенных районов России, откуда исходит угроза". 

Об этом в обращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Угроза со стороны Беларуси и Брянской области 

"Сегодня было заседание Ставки. Подробно с военными, разведками, СБУ, МИД обсудили, что сейчас происходит на направлении Беларусь – Брянская область. Именно оттуда россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину – против северных регионов, нашего Черниговско-Киевского направления. Конечно, мы уже работаем над тем, чтобы усилить нашу оборону на этом направлении", — заявил глава государства.

Он отметил, что соответствующие поручения даны военному командованию.

"Отдельно мы также предпринимаем превентивные шаги как в отношении Беларуси, так и в отношении определенных частей России, откуда исходит угроза", - сказал Зеленский.

Поручение для МИД

Президент сказал, что рассчитывает на то, что МИД Украины будет максимально активным в дипломатической работе по отношению к Беларуси.

"Нужно усилить давление и усилить координацию с нашими партнерами. Честно говоря, надоело уже, что постоянно есть такая угроза для Украины, что россияне в какой-то момент могут вовлечь Беларусь в расширение войны. Там должны понимать: последствия для них будут и будут значительными", - заявил глава государства.

Читайте также: Сырский об угрозе вторжения из Беларуси: Это реально, РФ просчитывает наступательные операции

Задания для разведки

Дополнительные задачи относительно угрозы со стороны Беларуси Зеленский дал и для разведки – пока это непубличные задачи.


"Отдельно по отношению к российской территории: у нас тоже есть конкретные возможности реагировать на любую угрозу", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

  • Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
  • Ранее Зеленский сообщал, что РФ готовит удары по "центрам принятия решений" в Украине и наступления с территории Беларуси на Киев или НАТО.
  • Также президент Владимир Зеленский поручил усилить Черниговско-Киевское направление из-за угрозы со стороны Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 1 тыс. км от Волыни до Черниговщины: Украина укрепляет границу с Беларусью по всей протяженности, – ГПСУ

Автор: 

Беларусь (8019) Брянск (140) Зеленский Владимир (24280) нападение (2288) россия (97603)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Брешеш! Увагу не відволічеш.
показать весь комментарий
20.05.2026 19:53 Ответить
+8
Йде потужнє забивання ефіру від династії і ко, я думаю навіть можливий такий варіант, пукін захоче врятувати свого підопічного і зробить провокацію на кордоні десь для відволікання уваги.
показать весь комментарий
20.05.2026 19:57 Ответить
+6
Лякай їх всіх Бубочка. Вони в твої казочки вірять з 2019 року. Ще раз нагадай, що росія хоче вдарити ядерною, щоб і згадувати перестали про якогось невідомого Вову з плівок міндіча, в переживали за свої дупи.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брешеш! Увагу не відволічеш.
показать весь комментарий
20.05.2026 19:53 Ответить
ігнорував інформацію розвідки перед вторгненням - Зе ідіот, зараз щодня готується - відволікає увагу. Таким як ти божевільним ніяк не догодиш
показать весь комментарий
20.05.2026 19:59 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2026 20:32 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2026 20:08 Ответить
ваш допис порожній.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:30 Ответить
Це мабуть, зеленському з єрмаком, ці новини з Білорусії, передають/зливають, оті вагнерівці з беркутньою, яких вони врятували від кари їх Українцями????
показать весь комментарий
20.05.2026 19:54 Ответить
Йде потужнє забивання ефіру від династії і ко, я думаю навіть можливий такий варіант, пукін захоче врятувати свого підопічного і зробить провокацію на кордоні десь для відволікання уваги.
показать весь комментарий
20.05.2026 19:57 Ответить
🤔
показать весь комментарий
20.05.2026 20:35 Ответить
вчора Сириський, сьодні Зе.
досить лякати путєн нападе.
з Білорусі не підуть - бульбофюреру дуже любий мозирський НПЗ
показать весь комментарий
20.05.2026 19:57 Ответить
приблизно так само багато дурнів писали тут перед самим вторгненням РФ у 22-му році
показать весь комментарий
20.05.2026 20:02 Ответить
Тобто те що пукін напав ще у 14 ти не помітив?Навіть повномасштабне вторгнення проспав.Отак ідіоти стєбались коли вас дебілів поперджали.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:15 Ответить
Коли Вова Зелемський був маленьким (за віком), він любив дивитись фільми про войну та німців, слухав діда-ветерана, тому і влаштував Україні в 2022 році катастрофу а-ля 1941 рік.
Не паддавайтесь на провокаціі проклятих англосаксов, все на шашликі, товарищі! Усе разминировать, войска убрать, укрепления срыть!
показать весь комментарий
20.05.2026 19:58 Ответить
Так ця солодка парочка сирок один з яких ще й кацап, забивають в унісон єфіри про прориви на кордонах тільки для того щоб відволікти увагу від скандалу з корупцією , класичний хід
показать весь комментарий
20.05.2026 19:59 Ответить
Ну прям щоб ми робили без тебе?І провів,і заслухав, і дав доручення...
Ну прям стратег аля - Наполіон.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:01 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2026 20:10 Ответить
Отсечь Украину от западной помощи стратегически вообще неплохой вариант(в 2022 очень даже возможный и отвлекающий значительную часть ВСУ до сих пор). Но в Минске сидит многоопытный дуче, понимающий, шо в случае успеха его власти пздц. Потому очень маловероятно.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:03 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2026 20:05 Ответить
Зеленський і його шобла це сама головна загроза України, і що саме жахливе вони не хочуть йти добровільно.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:05 Ответить
как лживое существо достало своей брехнёй
показать весь комментарий
20.05.2026 20:05 Ответить
Як Україна, вижила за 7р. правління, цього... йух його знає. З роковиною, млть!
показать весь комментарий
20.05.2026 20:05 Ответить
Коли там у 22 році стояло угруповання для нападу, воно верещало, що нікого там немає, валіть на шашлики. Коли зараз реальних даних розвідки про якісь рухи й накопичення військ немає, про що писав Бутусов, воно волає про напад. Ну, не дебіл?
показать весь комментарий
20.05.2026 20:08 Ответить
Лякай їх всіх Бубочка. Вони в твої казочки вірять з 2019 року. Ще раз нагадай, що росія хоче вдарити ядерною, щоб і згадувати перестали про якогось невідомого Вову з плівок міндіча, в переживали за свої дупи.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:16 Ответить
дайте йому сєльодки
показать весь комментарий
20.05.2026 20:17 Ответить
В 2022 тебе і твою розвідку, курва, українці послухали тепер ти далі на неї схиляєшся?
Американська розвідка мовчить. Стуліть і ви свої "хлібоприймачі" - роби щось з корупцією, клоун
показать весь комментарий
20.05.2026 20:21 Ответить
Головне, що речник ДПС нещодавно повідомляв, що жодного накопичення військ біля кордонів немає, а потужний вже озвучує десятки сценаріїв наступу.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:24 Ответить
 
 