РФ рассматривает сценарии дополнительных атак со стороны Беларуси – Брянской области, – Зеленский
Россия рассматривает сценарии новых нападений на Украину с территории Беларуси и Брянской области РФ. Учитывая эту угрозу, Украина предпринимает "превентивные меры как в отношении Беларуси, так и в отношении определенных районов России, откуда исходит угроза".
Об этом в обращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Угроза со стороны Беларуси и Брянской области
"Сегодня было заседание Ставки. Подробно с военными, разведками, СБУ, МИД обсудили, что сейчас происходит на направлении Беларусь – Брянская область. Именно оттуда россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину – против северных регионов, нашего Черниговско-Киевского направления. Конечно, мы уже работаем над тем, чтобы усилить нашу оборону на этом направлении", — заявил глава государства.
Он отметил, что соответствующие поручения даны военному командованию.
"Отдельно мы также предпринимаем превентивные шаги как в отношении Беларуси, так и в отношении определенных частей России, откуда исходит угроза", - сказал Зеленский.
Поручение для МИД
Президент сказал, что рассчитывает на то, что МИД Украины будет максимально активным в дипломатической работе по отношению к Беларуси.
"Нужно усилить давление и усилить координацию с нашими партнерами. Честно говоря, надоело уже, что постоянно есть такая угроза для Украины, что россияне в какой-то момент могут вовлечь Беларусь в расширение войны. Там должны понимать: последствия для них будут и будут значительными", - заявил глава государства.
Задания для разведки
Дополнительные задачи относительно угрозы со стороны Беларуси Зеленский дал и для разведки – пока это непубличные задачи.
"Отдельно по отношению к российской территории: у нас тоже есть конкретные возможности реагировать на любую угрозу", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
- Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
- Ранее Зеленский сообщал, что РФ готовит удары по "центрам принятия решений" в Украине и наступления с территории Беларуси на Киев или НАТО.
- Также президент Владимир Зеленский поручил усилить Черниговско-Киевское направление из-за угрозы со стороны Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
досить лякати путєн нападе.
з Білорусі не підуть - бульбофюреру дуже любий мозирський НПЗ
Не паддавайтесь на провокаціі проклятих англосаксов, все на шашликі, товарищі! Усе разминировать, войска убрать, укрепления срыть!
Ну прям стратег аля - Наполіон.
Американська розвідка мовчить. Стуліть і ви свої "хлібоприймачі" - роби щось з корупцією, клоун