"Террор Путина не знает границ": Вадефуль призвал страны НАТО предоставить Украине еще €90 миллиардов помощи
Федеральный министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль резко отреагировал на новые массированные атаки России на Украину. Он осудил удары по гражданской инфраструктуре и призвал партнеров по НАТО усилить поддержку Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в соцсети Х.
Призыв к решительным действиям и поддержке Украины
"Смерть и разрушения в Украине, в частности больниц и телестудий, показывают: террор Путина не знает границ - мы должны указать ему на них", - заявил министр.
Он также подчеркнул, что Германия стремится реализовать собственное предложение о дальнейшей поддержке Украины, которое ранее было представлено на встрече министров иностранных дел стран НАТО. По его словам, Берлин призывает союзников присоединиться к этой инициативе.
Как отмечает Welt, в пятницу Йоханн Вадефуль призвал союзников по НАТО поддержать Украину как минимум 90 миллиардами евро в ее борьбе против России.
На встрече министров иностранных дел стран Альянса в шведском Хельсингборге он предложил своим коллегам "добавить еще раз на двусторонней основе как минимум такую же сумму" к уже действующему кредиту ЕС для Украины в таком же размере.
По его словам, речь идет о "решающем сигнале" как для Москвы, так и для Киева.
В НАТО нет единства по поводу новой помощи
Ранее союзники по НАТО не поддержали инициативу генерального секретаря Альянса Марка Рютте о введении обязательного финансирования военной помощи Украине.
По данным The Telegraph, против выступили Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада.
Сам Рютте признал, что из-за отсутствия единства этот план не будет выноситься на голосование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо з попереднiх обiцяних надiйшло аж мiнус нуль)))
Варіант мирного договору:
- росія виходить з Херсонської і Запорізької областей.
- Україна виходить з Донбасу.
- Україна записує в конституцію невступ до НАТО.
- Україна не протестує проти зняття американських санкцій з Криму і Донбассу.
- Україні США надають гарантії безпеки, щоб росія ще раз не напала.
- Україна отримує прискорений шлях до ЄС.
- Україні передають 300 млрд. доларів на відбудову.
Реєстрація: 27 лютого 2022
Це фашистська пропаганда і заклик до зміни кордонів України. Таке під час війни карається смертною карою.