"Террор Путина не знает границ": Вадефуль призвал страны НАТО предоставить Украине еще €90 миллиардов помощи

Федеральный министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль резко отреагировал на новые массированные атаки России на Украину. Он осудил удары по гражданской инфраструктуре и призвал партнеров по НАТО усилить поддержку Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в соцсети Х.

Призыв к решительным действиям и поддержке Украины

"Смерть и разрушения в Украине, в частности больниц и телестудий, показывают: террор Путина не знает границ - мы должны указать ему на них", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что Германия стремится реализовать собственное предложение о дальнейшей поддержке Украины, которое ранее было представлено на встрече министров иностранных дел стран НАТО. По его словам, Берлин призывает союзников присоединиться к этой инициативе.

Как отмечает Welt, в пятницу Йоханн Вадефуль призвал союзников по НАТО поддержать Украину как минимум 90 миллиардами евро в ее борьбе против России.

На встрече министров иностранных дел стран Альянса в шведском Хельсингборге он предложил своим коллегам "добавить еще раз на двусторонней основе как минимум такую же сумму" к уже действующему кредиту ЕС для Украины в таком же размере.

По его словам, речь идет о "решающем сигнале" как для Москвы, так и для Киева.

В НАТО нет единства по поводу новой помощи

Ранее союзники по НАТО не поддержали инициативу генерального секретаря Альянса Марка Рютте о введении обязательного финансирования военной помощи Украине.

По данным The Telegraph, против выступили Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада.

Сам Рютте признал, что из-за отсутствия единства этот план не будет выноситься на голосование.

