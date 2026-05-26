"Террор Путина не знает границ": Вадефуль призвал страны НАТО предоставить Украине еще €90 миллиардов помощи

Федеральный министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль резко отреагировал на новые массированные атаки России на Украину. Он осудил удары по гражданской инфраструктуре и призвал партнеров по НАТО усилить поддержку Киева.

Призыв к решительным действиям и поддержке Украины

"Смерть и разрушения в Украине, в частности больниц и телестудий, показывают: террор Путина не знает границ - мы должны указать ему на них", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что Германия стремится реализовать собственное предложение о дальнейшей поддержке Украины, которое ранее было представлено на встрече министров иностранных дел стран НАТО. По его словам, Берлин призывает союзников присоединиться к этой инициативе.

Как отмечает Welt, в пятницу Йоханн Вадефуль призвал союзников по НАТО поддержать Украину как минимум 90 миллиардами евро в ее борьбе против России.

На встрече министров иностранных дел стран Альянса в шведском Хельсингборге он предложил своим коллегам "добавить еще раз на двусторонней основе как минимум такую же сумму" к уже действующему кредиту ЕС для Украины в таком же размере.

По его словам, речь идет о "решающем сигнале" как для Москвы, так и для Киева.

В НАТО нет единства по поводу новой помощи

Ранее союзники по НАТО не поддержали инициативу генерального секретаря Альянса Марка Рютте о введении обязательного финансирования военной помощи Украине.

По данным The Telegraph, против выступили Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада.

Сам Рютте признал, что из-за отсутствия единства этот план не будет выноситься на голосование.

Для початку, може почнете виділяти попередні "90млрд"? Чи їх вже "миші з'їли" з "династії"?
26.05.2026 00:15 Ответить
Вони, якраз, їх і не виділяють, щоб миші не зʼїли, а подвоїти суму- це сигнал для Москви. Думаю, видаватимуть потроху, товарами першої необхідності, як алкоголіку, щоб не пропив.
26.05.2026 02:56 Ответить
Так європейські 90 млрд і не планували видавати разом- там програма на неколько років
26.05.2026 06:59 Ответить
Тільки зброєю і генераторами, будь ласка, бо решту ******** як той пісок із кладовища.
26.05.2026 00:20 Ответить
Надавайте допомогу під повний контроль компаній і інституцій з ЄС, навіть якщо злочинна антимайданівська шобла просроченої голограми це саботуватиме
26.05.2026 00:51 Ответить
В сенсi надати ще обiцянку на 90 млрд?)

Бо з попереднiх обiцяних надiйшло аж мiнус нуль)))
26.05.2026 01:24 Ответить
Хай росія виходить з Херсонської і Запорізької областей. В обмін на це, ми можемо вийти з Донбасу, записати в конституцію невступ до НАТО і не будемо заперечувати, щоб Америка зняла санкції з Криму і Донбасу (Там будуть працювати віза і мастеркард, будуть працювати аеропорти і будуть працювати американські компанії. Це де-факто визнання Криму і Донбасу , але не де-юре).
Варіант мирного договору:
- росія виходить з Херсонської і Запорізької областей.
- Україна виходить з Донбасу.
- Україна записує в конституцію невступ до НАТО.
- Україна не протестує проти зняття американських санкцій з Криму і Донбассу.
- Україні США надають гарантії безпеки, щоб росія ще раз не напала.
- Україна отримує прискорений шлях до ЄС.
- Україні передають 300 млрд. доларів на відбудову.
26.05.2026 01:30 Ответить
Як не боляче але напевно десь так воно і буде
26.05.2026 02:00 Ответить
Роман Шевченко #507565

Реєстрація: 27 лютого 2022
Це фашистська пропаганда і заклик до зміни кордонів України. Таке під час війни карається смертною карою.
26.05.2026 02:39 Ответить
А те, що Зеленський погодився на план Трампа з закінченням війни по лінії фронту - то йому треба смертну кару оголосити? А те, що у нас 72% людей, по опитуванню КМІС, погодилось на план Трампа з закінченням війни по лінії фронту - то нам 72% людей треба смертну кару оголосити? Ніхто ніколи окуповані території не буде визнавати російськими, це тимчасово окуповані території. І ніхто ніколи не визнає інших кордонів, окрім офіційних, кордонів 1991 року. Тут річ не про кордони, а про території, які ми контролюємо. І річ про те, що, якщо нам не вдасться під час війни повернути всі наші території і буде підписаний мирний договір, щоб цей договір був підписаний так, щоб, після його підписання, чим побільше територій залишилось під контролем України, і чим поменше територій залишилось під окупацією. А кордони України - це офіційні, міжнародно визнані кордони.
26.05.2026 07:56 Ответить
300 мільярдів це мало.Збитків вже приблизно на трильйон.Гарантія ненападу це ЯЗ.І балістика.Бо гарантії США це таке собі щось ефемерне,розмите.
26.05.2026 06:13 Ответить
а вместо этой простыни можно написать короче: русофашистские пропагандоны идут нах..й!
26.05.2026 07:22 Ответить
Вы хоть первые дайте.
26.05.2026 02:41 Ответить
Кому, міндічами? Через те і не дають, а вимагають прозорого розслідування мародерства під час війни оточенням Голобородька'.
26.05.2026 07:01 Ответить
Треба не обезьалювати біль,а лікувати саму хворобу, без лікування хвороба буде прогресувати, та ширитись.
26.05.2026 05:01 Ответить
Які вони смішні.....невже вони не розуміють що це гроші в прірву зеленого лайна.....
26.05.2026 05:54 Ответить
Ще 90 мільярдів кредиту Україна не потягне.
26.05.2026 06:15 Ответить
Як швидко може бути пройдений шлях від заклику до надання? І чи буде він взагалі пройдений? Бо вже і обрана немає, і фіцо охолов, а надані 90 ще не надійшли...
26.05.2026 06:39 Ответить
 
 