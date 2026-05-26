В Киеве достаточно сил для реагирования на угрозы, - Клименко

Службы Киева располагают достаточными силами и средствами для реагирования на любые атаки и террористические угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Игоря Клименко во время IV Международного саммита городов и регионов "Партнерство. Устойчивость. Готовность", цитирует РБК-Украина.

Киев готов к любым вызовам

Министр внутренних дел подчеркнул, что в столице есть все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

По его словам, в случае любой угрозы службы смогут оперативно и правильно распределить силы и средства.

Оперативная работа во время атаки

Клименко напомнил о действиях спасателей и полиции во время массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая. Он отметил, что уже через несколько десятков минут службы работали на местах попаданий.

"Что бы ни случилось, мы сможем правильно распределить силы и средства. В Киеве их достаточно", — заявил Клименко.

По словам министра, подразделения ГСЧС и полиции первыми начали эвакуацию людей и помогали жителям покидать свои дома. Всего было около 30 мест пожаров и попаданий, с которыми службы справились.

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

