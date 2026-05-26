В Киеве достаточно сил для реагирования на угрозы, - Клименко

Игорь Клименко говорит о готовности служб Киева к атакам

Службы Киева располагают достаточными силами и средствами для реагирования на любые атаки и террористические угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Игоря Клименко во время IV Международного саммита городов и регионов "Партнерство. Устойчивость. Готовность", цитирует РБК-Украина.

Киев готов к любым вызовам

Министр внутренних дел подчеркнул, что в столице есть все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

По его словам, в случае любой угрозы службы смогут оперативно и правильно распределить силы и средства.

Оперативная работа во время атаки

Клименко напомнил о действиях спасателей и полиции во время массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая. Он отметил, что уже через несколько десятков минут службы работали на местах попаданий.

"Что бы ни случилось, мы сможем правильно распределить силы и средства. В Киеве их достаточно", — заявил Клименко. 

По словам министра, подразделения ГСЧС и полиции первыми начали эвакуацию людей и помогали жителям покидать свои дома. Всего было около 30 мест пожаров и попаданий, с которыми службы справились.

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
  • Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

+7
Що б ти з'їів, щоб не пNздів?
26.05.2026 18:27 Ответить
26.05.2026 18:27 Ответить
+6
Це ж той самий міністр, підлеглі якого тікали, втоачаючи портки, від одного діда з гвинтівкою, чи якийсь більш потужний?
26.05.2026 18:32 Ответить
26.05.2026 18:32 Ответить
+3
все правильно сказав - "на реагування", але не на випередження
26.05.2026 18:23 Ответить
26.05.2026 18:23 Ответить
все правильно сказав - "на реагування", але не на випередження
26.05.2026 18:23 Ответить
26.05.2026 18:23 Ответить
Бачили, як на стрілка реагували. Реагувати треба на фронті, хоча б по черзі, щоб силовики воювали, як Южаніна пропонувала. А тут робота медиків і рятувальників.
26.05.2026 18:25 Ответить
26.05.2026 18:25 Ответить
Тобто на те що трапилось з Києвом зреагували швидко і ДОСТАТНЬО?
26.05.2026 18:24 Ответить
26.05.2026 18:24 Ответить
Що б ти з'їів, щоб не пNздів?
26.05.2026 18:27 Ответить
26.05.2026 18:27 Ответить
Як показала практика - не достатньо сил. Є лише швидкість втікання від терористів.
26.05.2026 18:31 Ответить
26.05.2026 18:31 Ответить
Це ж той самий міністр, підлеглі якого тікали, втоачаючи портки, від одного діда з гвинтівкою, чи якийсь більш потужний?
26.05.2026 18:32 Ответить
26.05.2026 18:32 Ответить
А цьього "діда" ви знищили? Дп ні --поліція. Кацапські боти любити ви розводити срач.
26.05.2026 18:36 Ответить
26.05.2026 18:36 Ответить
а хто ховався , від "діда" ,,,?Не розводь срач...
26.05.2026 18:47 Ответить
26.05.2026 18:47 Ответить
Для одного діда аж цілий спецназ КОРД чекали 1,5 години. За цей час було вбито 7 людей.

А так то да - ****** боєздатна у нас поліція. І до всього готова.
26.05.2026 18:59 Ответить
26.05.2026 18:59 Ответить
Треба слідкувати за Бубочкою,як тільки воно непомітно здрисне з України на якийсь 1001 саміт,на наступну ніч чекай масованої атаки на Київ та область...
26.05.2026 18:33 Ответить
26.05.2026 18:33 Ответить
26.05.2026 18:34 Ответить
26.05.2026 18:34 Ответить
мусора клименко і не прокоментуєш без блокування

Слався МВС Клименко на віки віків !.. За честь, та Гідність !
26.05.2026 18:55 Ответить
26.05.2026 18:55 Ответить
Я это заметила в ночь на 24 мая
Когда от ударных волн дом шатался
Как при землетрясении
А утром увидела Лукьяновку
Говорят - в метро был аншлаг
А в огромном бункере на Банковой
Один - одинешенек - президент
Чудовище ,приведшее большую войну в Украину
Тот, кто разрушает все наши ценности
А теперь еще решил примазаться к славе
Национальных украинских героев
Руки свои загребущие убрал от геров , сволочь!!!
26.05.2026 18:56 Ответить
26.05.2026 18:56 Ответить
Загальні фрази "про все хороше і проти всього паганого"

Для порівняння можу навести гіпотетичну ситуацію:
Заява: працівники сільского господарства забезпечили всім необхідним підприємства переробної галузі. Наче все норм, так?
Реальність: в регіоні, де 80% мусульман все забито салом і свининою. УПС!

Або згадаємо заяву Наєма про трирівневий захист енергооб'єктів і результати обстрілів цих об'єктів (після його заяви)
Те саме і з цією заявою: подивимось на результат.
26.05.2026 19:03 Ответить
26.05.2026 19:03 Ответить
Поліція і прокурори перші будуть тікати?
26.05.2026 19:25 Ответить
26.05.2026 19:25 Ответить
 
 