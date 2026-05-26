У Києві достатньо сил для реагування на загрози, - Клименко

Ігор Клименко говорить про готовність служб Києва до атак

Служби Києва мають достатньо сил і засобів для реагування на будь-які атаки та терористичні загрози.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність", цитує РБК-Україна.

Київ готовий до будь-яких викликів

Міністр внутрішніх справ наголосив, що у столиці є всі необхідні ресурси для швидкого реагування на надзвичайні ситуації.

За його словами, у разі будь-якої загрози служби зможуть оперативно та правильно розподілити сили і засоби.

Оперативна робота під час атаки

Клименко нагадав про дії рятувальників і поліції під час масованої атаки на Київ у ніч на 24 травня. Він зазначив, що вже за кілька десятків хвилин служби працювали на місцях влучань.

"Що б не сталося, ми зможемо правильно розподілити сили та засоби. У Києві їх достатньо", - заявив Клименко. 

За словами міністра, підрозділи ДСНС та поліції першими розпочали евакуацію людей і допомагали мешканцям залишати свої домівки. Загалом було близько 30 місць пожеж і влучань, з якими служби впоралися.

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

  • У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
  • Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

Що б ти з'їів, щоб не пNздів?
26.05.2026 18:27 Відповісти
Це ж той самий міністр, підлеглі якого тікали, втоачаючи портки, від одного діда з гвинтівкою, чи якийсь більш потужний?
26.05.2026 18:32 Відповісти
все правильно сказав - "на реагування", але не на випередження
26.05.2026 18:23 Відповісти
26.05.2026 18:23 Відповісти
Бачили, як на стрілка реагували. Реагувати треба на фронті, хоча б по черзі, щоб силовики воювали, як Южаніна пропонувала. А тут робота медиків і рятувальників.
26.05.2026 18:25 Відповісти
Тобто на те що трапилось з Києвом зреагували швидко і ДОСТАТНЬО?
26.05.2026 18:24 Відповісти
26.05.2026 18:27 Відповісти
Як показала практика - не достатньо сил. Є лише швидкість втікання від терористів.
26.05.2026 18:31 Відповісти
26.05.2026 18:32 Відповісти
А цьього "діда" ви знищили? Дп ні --поліція. Кацапські боти любити ви розводити срач.
26.05.2026 18:36 Відповісти
а хто ховався , від "діда" ,,,?Не розводь срач...
26.05.2026 18:47 Відповісти
Для одного діда аж цілий спецназ КОРД чекали 1,5 години. За цей час було вбито 7 людей.

А так то да - ****** боєздатна у нас поліція. І до всього готова.
26.05.2026 18:59 Відповісти
Треба слідкувати за Бубочкою,як тільки воно непомітно здрисне з України на якийсь 1001 саміт,на наступну ніч чекай масованої атаки на Київ та область...
26.05.2026 18:33 Відповісти
26.05.2026 18:34 Відповісти
мусора клименко і не прокоментуєш без блокування

Слався МВС Клименко на віки віків !.. За честь, та Гідність !
26.05.2026 18:55 Відповісти
Я это заметила в ночь на 24 мая
Когда от ударных волн дом шатался
Как при землетрясении
А утром увидела Лукьяновку
Говорят - в метро был аншлаг
А в огромном бункере на Банковой
Один - одинешенек - президент
Чудовище ,приведшее большую войну в Украину
Тот, кто разрушает все наши ценности
А теперь еще решил примазаться к славе
Национальных украинских героев
Руки свои загребущие убрал от геров , сволочь!!!
26.05.2026 18:56 Відповісти
Загальні фрази "про все хороше і проти всього паганого"

Для порівняння можу навести гіпотетичну ситуацію:
Заява: працівники сільского господарства забезпечили всім необхідним підприємства переробної галузі. Наче все норм, так?
Реальність: в регіоні, де 80% мусульман все забито салом і свининою. УПС!

Або згадаємо заяву Наєма про трирівневий захист енергооб'єктів і результати обстрілів цих об'єктів (після його заяви)
Те саме і з цією заявою: подивимось на результат.
26.05.2026 19:03 Відповісти
Поліція і прокурори перші будуть тікати?
26.05.2026 19:25 Відповісти
 
 