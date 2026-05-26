У Києві достатньо сил для реагування на загрози, - Клименко
Служби Києва мають достатньо сил і засобів для реагування на будь-які атаки та терористичні загрози.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність", цитує РБК-Україна.
Київ готовий до будь-яких викликів
Міністр внутрішніх справ наголосив, що у столиці є всі необхідні ресурси для швидкого реагування на надзвичайні ситуації.
За його словами, у разі будь-якої загрози служби зможуть оперативно та правильно розподілити сили і засоби.
Оперативна робота під час атаки
Клименко нагадав про дії рятувальників і поліції під час масованої атаки на Київ у ніч на 24 травня. Він зазначив, що вже за кілька десятків хвилин служби працювали на місцях влучань.
"Що б не сталося, ми зможемо правильно розподілити сили та засоби. У Києві їх достатньо", - заявив Клименко.
За словами міністра, підрозділи ДСНС та поліції першими розпочали евакуацію людей і допомагали мешканцям залишати свої домівки. Загалом було близько 30 місць пожеж і влучань, з якими служби впоралися.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".
- У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
- Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.
А так то да - ****** боєздатна у нас поліція. І до всього готова.
Слався МВС Клименко на віки віків !.. За честь, та Гідність !
Когда от ударных волн дом шатался
Как при землетрясении
А утром увидела Лукьяновку
Говорят - в метро был аншлаг
А в огромном бункере на Банковой
Один - одинешенек - президент
Чудовище ,приведшее большую войну в Украину
Тот, кто разрушает все наши ценности
А теперь еще решил примазаться к славе
Национальных украинских героев
Руки свои загребущие убрал от геров , сволочь!!!
Для порівняння можу навести гіпотетичну ситуацію:
Заява: працівники сільского господарства забезпечили всім необхідним підприємства переробної галузі. Наче все норм, так?
Реальність: в регіоні, де 80% мусульман все забито салом і свининою. УПС!
Або згадаємо заяву Наєма про трирівневий захист енергооб'єктів і результати обстрілів цих об'єктів (після його заяви)
Те саме і з цією заявою: подивимось на результат.