РФ продолжает штурмы на востоке и юге, больше всего атак - под Покровском, - Генштаб
С начала суток агрессор 65 раз обстрелял позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубово, Рыжевка, Бачевск, Коренок, Безсаловка, Нововасильевка, Козачье, Нескучное, Сопич, Уланово, Винторовка, Волфино, Искрисковщина, Рогизное, Вовковка; в Черниговской области – Клюсы, Заречье, Кривуша.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, противник осуществил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Избицкого, Терновой. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Кившаровка и в районе Новоегоровки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Дробышево и в районах Колодезей, Ставок.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении наши защитники остановили пять атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Сергеевка. Два боестолкновения продолжаются.
На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в сторону населенного пункта Злагода.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Прилуки, Зализничное и в сторону Нового Запорожья, Гуляйполя, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Цветкового и Чаривного.
На Ореховском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки. Одно боестолкновение продолжается.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано", — сообщили в Генштабе.
