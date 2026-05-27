РФ продолжает штурмы на востоке и юге, больше всего атак - под Покровском, - Генштаб

С начала суток агрессор 65 раз обстрелял позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубово, Рыжевка, Бачевск, Коренок, Безсаловка, Нововасильевка, Козачье, Нескучное, Сопич, Уланово, Винторовка, Волфино, Искрисковщина, Рогизное, Вовковка; в Черниговской области – Клюсы, Заречье, Кривуша.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, противник осуществил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Избицкого, Терновой. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Кившаровка и в районе Новоегоровки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Дробышево и в районах Колодезей, Ставок.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши защитники остановили пять атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Сергеевка. Два боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в сторону населенного пункта Злагода.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Прилуки, Зализничное и в сторону Нового Запорожья, Гуляйполя, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Цветкового и Чаривного.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки. Одно боестолкновение продолжается.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано", — сообщили в Генштабе.

Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 358 950 (+1 000 за сутки), 11 955 танков, 42 790 артсистем, 24 618 ББМ. ИНФОГРАФИКА