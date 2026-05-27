РФ продовжує штурми на сході та півдні, найбільше атак - під Покровськом, - Генштаб

Від початку доби агресор 65 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Рижівка, Бачівськ, Кореньок, Безсалівка, Нововасилівка, Козаче, Нескучне, Сопич, Уланове, Винторівка, Волфине, Іскрисківщина, Рогізне, Вовківка; на Чернігівщині – Клюси, Заріччя, Кривуша.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Ізбицького, Тернової. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Ківшарівка та у районі Новоєгорівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися у бік Лиману, Дробишевого та в районах Колодязів, Ставків.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші захисники зупинили п’ять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Сергіївка. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку у бік населеного пункту Злагода.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 17 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Прилуки, Залізничне та у бік Нового Запоріжжя, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися у районах населених пунктів Степногірськ, Щербаки, Плавні, Малі Щербаки. Одне боєзіткнення наразі триває.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 358 950 (+1 000 за добу), 11 955 танків, 42 790 артсистем, 24 618 ББМ. ІНФОГРАФІКА