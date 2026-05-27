РФ готовит дополнительную мобилизацию: речь идет как минимум о десятках тысяч человек, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел подробное совещание по вопросам обороны, заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на фронте

В частности, Зеленский поблагодарил все подразделения, которые прочно удерживают позиции на ключевых направлениях фронта и активно обороняются.

Сырский и Гнатов доложили о ситуации и вариантах действий в Харьковской области — прежде всего на Купянском направлении, а также в Донецкой области, на Запорожском направлении и в целом на юге Украины.

Также Зеленский отметил 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду, 1-й штурмовой полк и 425-й отдельный штурмовой полк за достигнутые результаты.

Дальнобойные санкции

Кроме того, был доклад о применении украинских дальнобойных санкций — в частности, в отношении объектов российской нефтяной отрасли, расположенных в Туапсе и в других российских регионах.

Мобилизация в РФ

Зеленский подчеркнул, что Украина получает все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в стране-агрессоре. Прежде всего это направлено на компенсацию особенно высоких потерь российской армии на оккупированной территории Украины.

По словам президента, политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительных военнослужащих.

"У нас также есть данные о дальнейшем увеличении мобилизации – именно с этой целью российскими властями была активизирована выдача так называемых мобилизационных распоряжений. Считаем эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится, и мы передадим имеющиеся у нас данные партнерам. Россия должна завершить свою войну, и у мира есть рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии. Слава Украине!" — подчеркнул Зеленский.

