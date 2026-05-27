РФ готовит дополнительную мобилизацию: речь идет как минимум о десятках тысяч человек, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел подробное совещание по вопросам обороны, заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Ситуация на фронте

В частности, Зеленский поблагодарил все подразделения, которые прочно удерживают позиции на ключевых направлениях фронта и активно обороняются.

Сырский и Гнатов доложили о ситуации и вариантах действий в Харьковской области — прежде всего на Купянском направлении, а также в Донецкой области, на Запорожском направлении и в целом на юге Украины.

Также Зеленский отметил 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду, 1-й штурмовой полк и 425-й отдельный штурмовой полк за достигнутые результаты.

Дальнобойные санкции

Кроме того, был доклад о применении украинских дальнобойных санкций — в частности, в отношении объектов российской нефтяной отрасли, расположенных в Туапсе и в других российских регионах.

Мобилизация в РФ

Зеленский подчеркнул, что Украина получает все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в стране-агрессоре. Прежде всего это направлено на компенсацию особенно высоких потерь российской армии на оккупированной территории Украины.

По словам президента, политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительных военнослужащих.

"У нас также есть данные о дальнейшем увеличении мобилизации – именно с этой целью российскими властями была активизирована выдача так называемых мобилизационных распоряжений. Считаем эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится, и мы передадим имеющиеся у нас данные партнерам. Россия должна завершить свою войну, и у мира есть рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии. Слава Украине!" — подчеркнул Зеленский.

то що викрадати людей у нас будуть уже з квартир чи як?
27.05.2026 18:05
27.05.2026 18:05 Ответить
Де вас дегенератів вирощюють??? Своє " сцикло ,під спідницію матусі " можеш звернути трубочкою тв засунути собі через вухо,туди де в тебе повинні бути мізки,замість лайна яке в тебе там від народження. Сходи до прокурорів, поліції,депутатів та скажи їм в обличча що вони та їх діти сцикло,і ховаються під спідницею матусі,прояви свою несцекливість блд. Можеш не відповідати, висери довбнів мене не цікавлять.
27.05.2026 18:25
27.05.2026 18:25 Ответить
Цінічна брехлива мерзота - ніякої мобілізації в рашці немає ,тим більше " додаткової ", це ти влаштував в Україні бусифікацію
27.05.2026 18:12
27.05.2026 18:12 Ответить
то що викрадати людей у нас будуть уже з квартир чи як?
27.05.2026 18:05
27.05.2026 18:05 Ответить
Не сці сцікло і сиди тихо під спідницею матусі.
27.05.2026 18:08
27.05.2026 18:08 Ответить
Де вас дегенератів вирощюють??? Своє " сцикло ,під спідницію матусі " можеш звернути трубочкою тв засунути собі через вухо,туди де в тебе повинні бути мізки,замість лайна яке в тебе там від народження. Сходи до прокурорів, поліції,депутатів та скажи їм в обличча що вони та їх діти сцикло,і ховаються під спідницею матусі,прояви свою несцекливість блд. Можеш не відповідати, висери довбнів мене не цікавлять.
27.05.2026 18:25
27.05.2026 18:25 Ответить
Шо, слимачок, правда не до смаку?
27.05.2026 18:27 Ответить
Та ні, ти за себе відповідай, сцикливий стрелочник.
27.05.2026 18:31
27.05.2026 18:31 Ответить
А сам сходи, тебе же то не нравится. Возьми ответственность на себя, а не перекладай на других.
27.05.2026 18:48
27.05.2026 18:48 Ответить
Так він не приховує що є старим совєтським дідом який вважає, що люди то ресурс, держава важливіша за людей і не йде воювати бо старий та хворий. Це окрема частина психічно хворих людей, такі саме як нафронтниці яку пишуть з Польщі про те, як треба всіх бусярити. Це явище ще будуть досліджувати майбутні історики та психологи.
27.05.2026 18:56
27.05.2026 18:56 Ответить
Ото старе пердло класичний приклад так званих хомосоветікус.
27.05.2026 19:17
27.05.2026 19:17 Ответить
Що там воїне? Скількох ворогів утилізував за сьогодні?
27.05.2026 18:29
27.05.2026 18:29 Ответить
Будуть, тільки урапатріотів.
27.05.2026 18:15 Ответить
Та вже
27.05.2026 18:23 Ответить
Піди поплач.
27.05.2026 18:24 Ответить
А шо готуєш Україні ти? Черговий пограбунок народу та країни за допомогою чергових своіх дружбанів на кшталт міндіча з цукерманом та елдака з дермаком і своіх кумів?
27.05.2026 18:07
27.05.2026 18:07 Ответить
Кацапи найдуть людей - за свою армію переживай
27.05.2026 18:11
27.05.2026 18:11 Ответить
Так кацапам контрактників і найманців вистачає.
27.05.2026 18:13
27.05.2026 18:13 Ответить
Отож, а у нас сцикунів половина, так би і у нас вистачало.
27.05.2026 18:25
27.05.2026 18:25 Ответить
А ти до якії половини пристав Лемешко?
27.05.2026 18:30
27.05.2026 18:30 Ответить
та вже і сцикунів переловили, скоро за таких як ти візьмуться
27.05.2026 18:31
27.05.2026 18:31 Ответить
Цінічна брехлива мерзота - ніякої мобілізації в рашці немає ,тим більше " додаткової ", це ти влаштував в Україні бусифікацію
27.05.2026 18:12
27.05.2026 18:12 Ответить
А я вот сумневаюсь в таком повороте событий ***** падло хитрожопое и серливое одновременно, одно дело наёмников на фарш кидать и совершенно другое дело хватать студентов и работяг и отправлять в штурма, тут риски большие. Вы мне скажите что частичную мобилизацию оно ужк объявляло, да это так, но она не пошла и пошёл ропот. Поэтому я ставлю на то, что эти сведения вкидывает сам *****бад. Наше дело на это не вестись.
27.05.2026 18:22
27.05.2026 18:22 Ответить
На фото: Зельдмаршал ставить задачу оточення Москви своїм тупуватим генералам.
27.05.2026 18:45
27.05.2026 18:45 Ответить
Ух як тут слимаків пердолить та корчит.
27.05.2026 18:56
27.05.2026 18:56 Ответить
може хто дасть відповідь - чому в росії мобілізація добровільна,а в Україні бусифікація і сором на весь світ ? хо це так зробив і навіщо ?
27.05.2026 19:10
27.05.2026 19:10 Ответить
Все почалося 31 грудня 2018 року близько опівночі з монологу одного відомого блазня.
27.05.2026 19:13
27.05.2026 19:13 Ответить
все почалося із зради Мазепи частиною козацьких полковників - що повело собою як наслідок окупацію України кацапами і заселення земель гнилою мокшою яка в основному й проголосувала за мір в 2019.русскій мір.
27.05.2026 19:21
27.05.2026 19:21
 
 