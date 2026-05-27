РФ готує додаткову мобілізацію: йдеться щонайменше про десятки тисяч осіб, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів детальну нараду щодо оборони, заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на фронті

Так, Зеленський подякував усім підрозділам, які міцно тримають позиції на ключових напрямках фронту та активно обороняються.

Сирський та Гнатов доповіли щодо ситуації та варіантах дій на Харківщині - передусім на Купʼянському напрямку, а також у Донецькій області, на Запорізькому напрямку та загалом на півдні України.

Також Зеленський відзначив 79-ту окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду, 1-й штурмовий полк та 425-й окремий штурмовий полк за результати, які були досягнуті.

Далекобійні санкції

Крім того, була доповідь щодо застосування українських далекобійних санкцій - зокрема, щодо обʼєктів російської нафтової галузі, що розташовані в Туапсе та в інших російських регіонах.

Мобілізація в РФ

Зеленський наголосив, що Україна отримує дедалі більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України.

За словами президента, політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково.

"Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень. Вважаємо ці російські кроки підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується, і ми передамо наявні у нас дані партнерам. Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.

