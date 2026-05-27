2 213 31

РФ готує додаткову мобілізацію: йдеться щонайменше про десятки тисяч осіб, - Зеленський

Зеленський про додаткову мобілізацію в РФ

Президент Володимир Зеленський провів детальну нараду щодо оборони, заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на фронті

Так, Зеленський подякував усім підрозділам, які міцно тримають позиції на ключових напрямках фронту та активно обороняються.

Сирський та Гнатов доповіли щодо ситуації та варіантах дій на Харківщині - передусім на Купʼянському напрямку, а також у Донецькій області, на Запорізькому напрямку та загалом на півдні України.

Також Зеленський відзначив 79-ту окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду, 1-й штурмовий полк та 425-й окремий штурмовий полк за результати, які були досягнуті.

Далекобійні санкції

Крім того, була доповідь щодо застосування українських далекобійних санкцій - зокрема, щодо обʼєктів російської нафтової галузі, що розташовані в Туапсе та в інших російських регіонах.

Мобілізація в РФ

Зеленський наголосив, що Україна отримує дедалі більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України.

За словами президента, політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково.

"Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень. Вважаємо ці російські кроки підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується, і ми передамо наявні у нас дані партнерам. Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.

то що викрадати людей у нас будуть уже з квартир чи як?
27.05.2026 18:05
27.05.2026 18:05 Відповісти
Де вас дегенератів вирощюють??? Своє " сцикло ,під спідницію матусі " можеш звернути трубочкою тв засунути собі через вухо,туди де в тебе повинні бути мізки,замість лайна яке в тебе там від народження. Сходи до прокурорів, поліції,депутатів та скажи їм в обличча що вони та їх діти сцикло,і ховаються під спідницею матусі,прояви свою несцекливість блд. Можеш не відповідати, висери довбнів мене не цікавлять.
27.05.2026 18:25
то що викрадати людей у нас будуть уже з квартир чи як?
27.05.2026 18:05
Не сці сцікло і сиди тихо під спідницею матусі.
27.05.2026 18:08
Де вас дегенератів вирощюють??? Своє " сцикло ,під спідницію матусі " можеш звернути трубочкою тв засунути собі через вухо,туди де в тебе повинні бути мізки,замість лайна яке в тебе там від народження. Сходи до прокурорів, поліції,депутатів та скажи їм в обличча що вони та їх діти сцикло,і ховаються під спідницею матусі,прояви свою несцекливість блд. Можеш не відповідати, висери довбнів мене не цікавлять.
27.05.2026 18:25
Шо, слимачок, правда не до смаку?
27.05.2026 18:27 Відповісти
Та ні, ти за себе відповідай, сцикливий стрелочник.
27.05.2026 18:31
27.05.2026 18:31 Відповісти
А сам сходи, тебе же то не нравится. Возьми ответственность на себя, а не перекладай на других.
27.05.2026 18:48
27.05.2026 18:48 Відповісти
Так він не приховує що є старим совєтським дідом який вважає, що люди то ресурс, держава важливіша за людей і не йде воювати бо старий та хворий. Це окрема частина психічно хворих людей, такі саме як нафронтниці яку пишуть з Польщі про те, як треба всіх бусярити. Це явище ще будуть досліджувати майбутні історики та психологи.
27.05.2026 18:56
27.05.2026 18:56 Відповісти
Ото старе пердло класичний приклад так званих хомосоветікус.
27.05.2026 19:17
27.05.2026 19:41
27.05.2026 19:41 Відповісти
То старий золь він тут ріже пиляє клятих ухилянтів з інтернету, тобто місцевий так би мовити "шоумєн"😂
27.05.2026 20:14
27.05.2026 20:14 Відповісти
Що там воїне? Скількох ворогів утилізував за сьогодні?
27.05.2026 18:29
27.05.2026 18:29 Відповісти
Будуть, тільки урапатріотів.
27.05.2026 18:15 Відповісти
Та вже
27.05.2026 18:23 Відповісти
Піди поплач.
27.05.2026 18:24 Відповісти
А шо готуєш Україні ти? Черговий пограбунок народу та країни за допомогою чергових своіх дружбанів на кшталт міндіча з цукерманом та елдака з дермаком і своіх кумів?
27.05.2026 18:07
27.05.2026 18:07 Відповісти
Кацапи найдуть людей - за свою армію переживай
27.05.2026 18:11
27.05.2026 18:11 Відповісти
Так кацапам контрактників і найманців вистачає.
27.05.2026 18:13
27.05.2026 18:13 Відповісти
Отож, а у нас сцикунів половина, так би і у нас вистачало.
27.05.2026 18:25
27.05.2026 18:25 Відповісти
А ти до якії половини пристав Лемешко?
27.05.2026 18:30
27.05.2026 18:30 Відповісти
та вже і сцикунів переловили, скоро за таких як ти візьмуться
27.05.2026 18:31
27.05.2026 18:31 Відповісти
Цінічна брехлива мерзота - ніякої мобілізації в рашці немає ,тим більше " додаткової ", це ти влаштував в Україні бусифікацію
27.05.2026 18:12
27.05.2026 18:12 Відповісти
А я вот сумневаюсь в таком повороте событий ***** падло хитрожопое и серливое одновременно, одно дело наёмников на фарш кидать и совершенно другое дело хватать студентов и работяг и отправлять в штурма, тут риски большие. Вы мне скажите что частичную мобилизацию оно ужк объявляло, да это так, но она не пошла и пошёл ропот. Поэтому я ставлю на то, что эти сведения вкидывает сам *****бад. Наше дело на это не вестись.
27.05.2026 18:22
27.05.2026 18:22 Відповісти
На фото: Зельдмаршал ставить задачу оточення Москви своїм тупуватим генералам.
27.05.2026 18:45
27.05.2026 18:45 Відповісти
Ух як тут слимаків пердолить та корчит.
27.05.2026 18:56
27.05.2026 18:56 Відповісти
може хто дасть відповідь - чому в росії мобілізація добровільна,а в Україні бусифікація і сором на весь світ ? хо це так зробив і навіщо ?
27.05.2026 19:10
27.05.2026 19:10 Відповісти
Все почалося 31 грудня 2018 року близько опівночі з монологу одного відомого блазня.
27.05.2026 19:13
27.05.2026 19:13 Відповісти
все почалося із зради Мазепи частиною козацьких полковників - що повело собою як наслідок окупацію України кацапами і заселення земель гнилою мокшою яка в основному й проголосувала за мір в 2019.русскій мір.
27.05.2026 19:21
27.05.2026 19:21 Відповісти
Все начиналось весело как конкурс капитанов. А закончилось вот так вот... Ну ещё не закончилось, но судя по всему уже к этому идёт.
27.05.2026 20:01
27.05.2026 20:01 Відповісти
А ти дискредитував свою... І таким чином зрадив Україну...
27.05.2026 19:46
27.05.2026 19:46 Відповісти
На фото иллюстрация как баран смотрит на новые ворота
27.05.2026 19:59
27.05.2026 19:59 Відповісти
Тому Зеленскій у відповідь масштабує потужність гундосиків!
27.05.2026 20:12
27.05.2026 20:12 Відповісти
 
 