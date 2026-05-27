ПВО, боеприпасы и дроны: Украина согласовывает с партнерами приоритеты перед "Рамштайном"

Перед очередным заседанием "Рамштайна" Украина согласовала с Германией, Великобританией и НАТО ключевые оборонные приоритеты: укрепление ПВО, поставки дальнобойных боеприпасов и финансирование производства украинских дронов.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Провел беседу с министром обороны Германии Борисом Писториусом, министром обороны Великобритании Джоном Гили и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте", — рассказал Федоров.

О чем говорили министры?

Согласовали ключевые приоритеты перед очередным заседанием Контактной группы в формате "Рамштайн". Наша задача — чтобы каждое решение партнеров максимально точно соответствовало реальным потребностям фронта и усиливало Силы обороны в критических доменах войны.



Отдельный акцент — усиление ПВО и противоракетной защиты.



Только во время последней массированной атаки Россия применила более 30 баллистических ракет за одну ночь. Россия не может добиться успеха на поле боя, поэтому наращивает террор против украинских городов и критической инфраструктуры.

Приоритеты до следующего "Рамштайна":

дополнительные взносы в механизм PURL и закупка ракет PAC-3 через JUMPSTART;

поставки артиллерийских боеприпасов повышенной дальности в рамках Чешской инициативы;

финансирование производства украинских дронов.

"Отдельно подчеркнул: международная поддержка должна быстро трансформироваться в конкретный результат для военных на фронте.

Параллельно с международными механизмами критически важно сохранять и масштабировать двустороннюю поддержку партнеров — для реализации стратегии обороны Украины и усиления технологического преимущества Сил обороны", — отметил Федоров.

Министр поблагодарил Германию, Великобританию и НАТО за лидерство и готовность усиливать оборонное сотрудничество с Украиной.