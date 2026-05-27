ППО, боєприпаси і дрони: Україна узгоджує з партнерами пріоритети перед "Рамштайном"

Перед черговим засіданням "Рамштайну" Україна узгодила з Німеччиною, Великою Британією та НАТО ключові оборонні пріоритети: посилення ППО, постачання далекобійних боєприпасів і фінансування виробництва українських дронів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте", - розповів Федоров.

Про що говорили міністри?

Узгодили ключові пріоритети перед черговим засіданням Контактної групи у форматі "Рамштайн". Наше завдання — щоб кожне рішення партнерів максимально точно відповідало реальним потребам фронту та посилювало Сили оборони в критичних доменах війни.



Окремий фокус — посилення ППО й антибалістичного захисту.



Лише під час останньої масованої атаки росія застосувала понад 30 балістичних ракет за одну ніч. росія не може досягти успіху на полі бою, тому нарощує терор проти українських міст та критичної інфраструктури.

Пріоритети до наступного "Рамштайну":

додаткові внески в механізм PURL та закупівля ракет PAC-3 через JUMPSTART;

постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи;

фінансування виробництва українських дронів.

"Окремо наголосив: міжнародна підтримка має швидко трансформуватися в конкретний результат для військових на фронті.

Паралельно з міжнародними механізмами критично важливо зберігати й масштабувати двосторонню підтримку партнерів — для реалізації стратегії оборони України та посилення технологічної переваги Сил оборони", - зауважив Федоров.

Міністр подякував Німеччині, Великій Британії та НАТО за лідерство й готовність посилювати оборонну співпрацю з Україною.