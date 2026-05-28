На фронте зафиксировано 61 боестолкновение, наиболее активно враг действует на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 61 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активным остается Покровское направление, где зафиксировано 17 атак врага.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 28 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рогизное, Бачевск, Сопич, Рыжевка, Безсаловка, Бунякино, Прогресс, Нескучное, Яструбщина.

В Черниговской области – Сеньковка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений, одно из которых еще продолжается. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, осуществил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Шевяковка, Лиман и в направлении Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Ковшаровки и Купянска.

Бои на востоке

На Лиманском направлении произошло шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман и Диброва. Три боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Резниковка.

На Краматорском направлении противник получил отпор в районе населенного пункта Марково.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Константиновки, Ильиновки и Русина Яра. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Удачное и Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе населенного пункта Сичневое.

Боевые действия на востоке

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижевка, Гиркое, Зализнычное, Гуляйпольское и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении российские захватчики один раз атаковали в районе острова Белогрудый.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.