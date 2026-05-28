На фронті зафіксовано 61 боєзіткнення, найактивніше ворог діє на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби агресор 61 раз атакував позиції Сил оборони. Найактивнішим залишається, Покровський напрямок, де зафіксовано 17 атак ворога.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 28 травня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.
- Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рогізне, Бачівськ, Сопич, Рижівка, Безсалівка, Бунякине, Прогрес, Нескучне, Яструбщина.
- На Чернігівщині – Сеньківка.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень, одне з яких ще триває. Противник завдав семи авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Шев’яківка, Лиман та у напрямку Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Куп’янська.
Бої на сході
На Лиманському напрямку відбулося шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман та Діброва. Три боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Різниківка.
На Краматорському напрямку противник отримав відсіч у районі населеного пункту Маркове.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Русиного Яру. Два боєзіткнення тривають до цього часу.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Удачне та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у районі населеного пункту Січневе.
Бойові дії на сході
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у районах населених пунктів Мирне, Добропілля, Воздвижівка, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське та Чарівне.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Щербаки.
На Придніпровському напрямку російські загарбники один раз атакували в районі острова Білогрудий.
За даними Генштабу, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль