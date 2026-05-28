Сенатор Блюменталь о письме Зеленского: Надеюсь, что Америка положительно отреагирует на эту просьбу

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что ожидает положительной реакции США на обращение президента Украины Владимира Зеленского относительно потребностей в сфере обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении сенатора во время пресс-конференции в Киеве, которое передает агентство "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поддержка оборонных потребностей Украины со стороны США

Блюменталь подчеркнул, что Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны, в частности в ракетах PAC-3 и других перехватчиках. Он отметил, что Конгресс и в дальнейшем готов работать над поддержкой этих решений.

Сенатор подчеркнул, что помощь Украине имеет критическое значение для сохранения человеческих жизней.

"Я надеюсь и ожидаю, что Америка положительно отреагирует на эту просьбу. Мы делали это в прошлом и должны делать это снова в будущем, потому что речь идет действительно о спасении жизней", — заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессмены США в Киеве об угрозах России усилить удары: "Признак полного отчаяния"

Визит к разрушенным объектам в Киеве

После посещения разрушенного торгового центра и жилого дома в Киеве сенатор заявил, что атаки России направлены против гражданского населения.

Блюменталь подчеркнул, что, по его словам, Путин не проявляет милосердия в своих действиях и сознательно нацеливается на гражданских.

Также он добавил, что поддержка Украины должна оставаться приоритетом для Конгресса и администрации США. Отдельно сенатор отметил содержание письма Зеленского, назвав его четким и содержательным обращением к американской стороне.

Напомним, накануне Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке систем ПВО и ракет к ним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": PURL, ПВО и технологическое сотрудничество с США: Федоров встретился с представителями Конгресса. ВИДЕО