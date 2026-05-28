PURL, ПВО и технологическое сотрудничество с США: Федоров встретился с представителями Конгресса. ВИДЕО
Министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с представителями Конгресса США Ричардом Блюменталем и Джимом Хаймсом. Обсудили стратегические приоритеты оборонной поддержки Украины. В центре внимания — защита воздушного пространства, укрепление фронта и технологическое сотрудничество.
Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Программа PURL
По словам Федорова, баллистика остается одним из самых больших вызовов для защиты украинского неба. Именно поэтому критически важно продолжать поставки ракет PAC-2 GEM-T и PAC-3, а также развивать механизм PURL. Сегодня благодаря инициативе PURL Украина получает более 90% всех противоракетных средств.
Преимущество Украины
Также министр представил результаты, которых Украина достигла на поле боя. Усиливаем защиту неба, продолжаем уничтожать врага на фронте и наносить удары по российской логистике и экономике.
- В воздухе увеличиваем показатели перехвата, масштабируем "малую" ПВО, дроны-перехватчики, а также адаптируем решения к новым типам российских ракет и тактикам их применения.
- На земле перехватываем инициативу, разрушаем российскую логистику, масштабируем middle strike и технологические решения для сдерживания врага.
- В экономической сфере украинские военные продолжают deep strike по объектам, которые обеспечивают России возможность вести и финансировать войну.
Сотрудничество с США
Также стороны сосредоточились на развитии взаимовыгодного сотрудничества с США.
Федоров сообщил, что Украина уже тестирует технологии партнеров в реальных условиях современной войны и помогает быстро определять решения, которые действительно работают на поле боя.
"Параллельно обучаем AI-модели на уникальных боевых данных — это открывает новый уровень сотрудничества и масштабирования эффективных defense tech-решений", — добавил он.
Кроме того, продолжается системное уничтожение врага во всех доменах войны: в воздухе, на земле и в экономике.
"Наша цель — чтобы каждое решение партнеров давало максимальный результат именно там, где это больше всего нужно.
Спасибо США за поддержку Украины. Продолжаем оборонное и технологическое сотрудничество для усиления Сил обороны и завершения войны в сильной позиции", — подытожил министр обороны.
в Америці все зараз вирішує трампон,
ну десь як в Україні клован...
шо це змінює? - аж нічого.