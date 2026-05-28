PURL, ППО та технологічна співпраця зі США: Федоров зустрівся з представниками Конгресу. ВIДЕО

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із представниками Конгресу США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом. Обговорили стратегічні пріоритети оборонної підтримки України. У фокусі - захист неба, посилення фронту й технологічна співпраця.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Програма PURL

За словами Федорова, балістика залишається одним із найбільших викликів для захисту українського неба. Саме тому критично важливо продовжувати постачання ракет PAC-2 GEM-T та PAC-3, а також розвивати механізм PURL. Сьогодні через ініціативу PURL Україна отримує понад 90% усіх антибалістичних спроможностей.

Читайте: Я б дуже хотів, щоб Україна отримала ліцензії на виробництво ракет до Patriot, - Зеленський

Перевага України

Також міністр презентував результати, яких Україна досягла на полі бою. Посилюємо захист неба, продовжуємо знищувати ворога на фронті та завдавати ударів по російській логістиці й економіці.

У повітрі збільшуємо показники перехоплення, масштабуємо "малу" ППО, дрони-перехоплювачі, а також адаптуємо рішення до нових типів російських ракет і тактик їх застосування.

На землі перехоплюємо ініціативу, руйнуємо російську логістику 1 масштабуємо middle strike і технологічні рішення для стримування ворога.

В економічному домені українські військові продовжують deep strike по об’єктах, які забезпечують росії можливість вести та фінансувати війну.

Також читайте: США прагнуть отримати від України передачу технологій у рамках Drone Deal, - Bloomberg

Співпраця зі США

Також сторони сфокусувалися на розвитку win-win співпраці із США.

Федоров повідомив, що Україна вже тестує технології партнерів у реальних умовах сучасної війни та допомагає швидко визначати рішення, які справді працюють на полі бою.

"Паралельно навчаємо AI-моделі на унікальних бойових даних - це відкриває новий рівень співпраці та масштабування ефективних defense tech-рішень", - додав він.

Також читайте: Україна розблокувала додаткове фінансування для ініціативи PURL, - Сибіга

Крім того, триває системне знищенн ворога в усіх доменах війни: у повітрі, на землі та в економіці.

"Наша мета - щоб кожне рішення партнерів давало максимальний результат саме там, де це найбільше потрібно.



Дякую США за підтримку України. Продовжуємо оборонну та технологічну співпрацю для посилення Сил оборони й завершення війни в сильній позиції", - підсумував міністр оборони.