Сенатор Блюменталь про лист Зеленського: Сподіваюся, що Америка позитивно відреагує на це прохання
Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що очікує позитивної реакції США на звернення президента України Володимира Зеленського щодо потреб у сфері оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві сенатора під час пресконференції у Києві, яку передає агентство "Інтерфакс-Україна".
Підтримка оборонних потреб України з боку США
Блюменталь наголосив, що Україна має гостру потребу в системах протиповітряної оборони, зокрема в ракетах PAC-3 та інших перехоплювачах. Він зазначив, що Конгрес і надалі готовий працювати над підтримкою цих рішень.
Сенатор підкреслив, що допомога Україні має критичне значення для збереження людських життів.
"Я сподіваюся і очікую, що Америка позитивно відреагує на це прохання. Ми робили це в минулому і маємо робити це знову в майбутньому, бо йдеться справді про порятунок життів", — заявив він.
Візит до зруйнованих об’єктів у Києві
Після відвідування зруйнованого торгового центру та житлового будинку у Києві сенатор заявив, що атаки Росії спрямовані проти цивільного населення.
Блюменталь наголосив, що, за його словами, Путін не виявляє милосердя у своїх діях і свідомо націлюється на цивільних.
Також він додав, що підтримка України повинна залишатися пріоритетом для Конгресу та адміністрації США. Окремо сенатор відзначив зміст листа Зеленського, назвавши його чітким і змістовним зверненням до американської сторони.
- Нагадаємо, напередодні Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі систем ППО та ракет до них.
