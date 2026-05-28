Сенатор Блюменталь про лист Зеленського: Сподіваюся, що Америка позитивно відреагує на це прохання

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що очікує позитивної реакції США на звернення президента України Володимира Зеленського щодо потреб у сфері оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві сенатора під час пресконференції у Києві, яку передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Підтримка оборонних потреб України з боку США

Блюменталь наголосив, що Україна має гостру потребу в системах протиповітряної оборони, зокрема в ракетах PAC-3 та інших перехоплювачах. Він зазначив, що Конгрес і надалі готовий працювати над підтримкою цих рішень.

Сенатор підкреслив, що допомога Україні має критичне значення для збереження людських життів.

"Я сподіваюся і очікую, що Америка позитивно відреагує на це прохання. Ми робили це в минулому і маємо робити це знову в майбутньому, бо йдеться справді про порятунок життів", — заявив він.

Візит до зруйнованих об’єктів у Києві

Після відвідування зруйнованого торгового центру та житлового будинку у Києві сенатор заявив, що атаки Росії спрямовані проти цивільного населення.

Блюменталь наголосив, що, за його словами, Путін не виявляє милосердя у своїх діях і свідомо націлюється на цивільних.

Також він додав, що підтримка України повинна залишатися пріоритетом для Конгресу та адміністрації США. Окремо сенатор відзначив зміст листа Зеленського, назвавши його чітким і змістовним зверненням до американської сторони.

Нагадаємо, напередодні Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі систем ППО та ракет до них.

