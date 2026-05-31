302 боестолкновения за сутки на фронте: самые ожесточенные бои велись на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 30 мая 2026 года, на фронте было зафиксировано 302 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 270 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9584 дрона-камикадзе и осуществил 3066 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, одну артиллерийскую систему, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два других важных объекта противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1560 человек. Также уничтожено два танка, 14 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, шесть реактивных систем залпового огня, одно средство ПВО, 19 наземных робототехнических комплексов, 1894 беспилотных летательных аппарата, 524 единицы автомобильной и три единицы специальной техники врага.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений, агрессор нанес два авиационных удара с применением шести КАБ, осуществил 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Ветеринарное, Лиман и в сторону Избицкого, Охримовки, Терновой.

На Купянском направлении наши защитники остановили три попытки врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Куриловка, Новоосиново и в районе Петропавловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Озерное, Степовое, Новосергиевка и в районе Ямполя.

На Славянском направлении противник штурмовал семь раз в районах населенных пунктов Закитное, Каленики, Резниковка и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении оккупанты совершили 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Роскошного, Степановки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Заповедное, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Торецкое, Белицкое, Дорожное, Шевченко, Новоподогородное", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник атаковал четыре раза, в районах населенных пунктов Александроград, Злагода и в сторону Калиновского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 46 атак в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка, Зализнычное, Еленокстантиновка и в сторону Воздвижковки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Белогорье.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну штурмовую операцию в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.