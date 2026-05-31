302 боєзіткнення за добу на фронті: найзапекліші бої точилися на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 30 травня 2026 року, на фронті було зафіксовано 302 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли

За уточненою інформацією вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9584 дрони-камікадзе та здійснив 3066 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, одну артилерійську систему, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та два інші важливі об’єкти противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1560 осіб. Також знешкоджено два танки, 14 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, 19 наземних робототехнічних комплексів, 1894 безпілотні літальні апарати, 524 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Охрімівки, Тернової.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили три спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Курилівка, Новоосинове та у районі Петропавлівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Озерне, Степове, Новосергіївка та у районі Ямполя.

На Слов’янському напрямку противник штурмував сім разів у районах населених пунктів Закітне, Каленики, Різниківка та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Русин Яр та у бік Розкішного, Степанівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Заповідне, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Новопідгородне", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 46 атак у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Білогір’я.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну штурмову дію у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.