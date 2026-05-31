Россияне атаковали Харьковскую область дронами: пострадали 11 человек

За последние сутки в результате российских обстрелов Харьковской области ранения получили одиннадцать человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в соцсетях начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Пострадали жители нескольких населенных пунктов

По словам Синегубова, российские войска нанесли удары беспилотниками по Харькову и 15 населенным пунктам области.

В селе Лозовая Боровской громады пострадали 61-летняя женщина и 60-летний мужчина. В селе Рясное Золочевской громады ранения получили 47-летняя и 20-летняя женщины.

В селе Степное Богодуховской громады пострадали 46-летняя женщина и 21-летний мужчина. В Русской Лозовой Дергачевской громады ранения получили 78-летний мужчина и 77-летняя женщина.

Также в селе Дегтяри Богодуховской громады получили ранения мужчины в возрасте 51 и 59 лет, а также 51-летняя женщина.

Россия продолжает обстрелы области

Российская армия продолжает наносить удары по населенным пунктам Харьковщины, используя беспилотники различных типов. Информация о разрушениях и последствиях атак уточняется.

Что предшествовало

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Черниговской области в результате российской атаки погиб 58-летний мужчина.

Враг почти 20 раз атаковал четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Двое человек получили ранения.

