Росіяни атакували Харківщину дронами: постраждали 11 людей

Одинадцять людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Харківської області протягом минулої доби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише в соцмережах начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Постраждали мешканці кількох громад

За словами Синєгубова, російські війська завдали ударів безпілотниками по Харкову та 15 населених пунктах області.

У селі Лозова Борівської громади постраждали 61-річна жінка та 60-річний чоловік. У селі Рясне Золочівської громади поранення дістали 47-річна та 20-річна жінки.

У селі Степне Богодухівської громади постраждали 46-річна жінка та 21-річний чоловік. У Руській Лозовій Дергачівської громади поранення дістали 78-річний чоловік та 77-річна жінка.

Також у селі Дегтярі Богодухівської громади зазнали поранень чоловіки віком 51 та 59 років, а також 51-річна жінка.

Росія продовжує обстріли області

Російська армія продовжує завдавати ударів по населених пунктах Харківщини, використовуючи безпілотники різних типів. Інформація щодо руйнувань та наслідків атак уточнюється.

Що передувало

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, на Чернігівщині внаслідок російської атаки загинув 58-річний чоловік.

Ворог майже 20 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей дістали поранення.

