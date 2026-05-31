Росіяни атакували Харківщину дронами: постраждали 11 людей
Одинадцять людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Харківської області протягом минулої доби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише в соцмережах начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Постраждали мешканці кількох громад
За словами Синєгубова, російські війська завдали ударів безпілотниками по Харкову та 15 населених пунктах області.
У селі Лозова Борівської громади постраждали 61-річна жінка та 60-річний чоловік. У селі Рясне Золочівської громади поранення дістали 47-річна та 20-річна жінки.
У селі Степне Богодухівської громади постраждали 46-річна жінка та 21-річний чоловік. У Руській Лозовій Дергачівської громади поранення дістали 78-річний чоловік та 77-річна жінка.
Також у селі Дегтярі Богодухівської громади зазнали поранень чоловіки віком 51 та 59 років, а також 51-річна жінка.
Росія продовжує обстріли області
Російська армія продовжує завдавати ударів по населених пунктах Харківщини, використовуючи безпілотники різних типів. Інформація щодо руйнувань та наслідків атак уточнюється.
