Китай строит путь в Европу в обход России - Москва может потерять миллиарды
Китай планирует существенно увеличить объемы перевозок в Европу по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, который проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, полностью минуя территорию России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Китай и Казахстан вкладывают миллиарды
По данным СВРУ, Китай и Казахстан активно инвестируют в развитие так называемого Серединного коридора. Среди причин – санкционные риски, снижение доверия к России как транзитному государству и стремление диверсифицировать логистические маршруты.
Компания "Казахстанские железные дороги" (KTZ) планирует к 2030 году инвестировать около 10 млрд долларов в модернизацию железнодорожной, портовой и терминальной инфраструктуры.
Уже в этом году Казахстан намерен построить около 900 километров новых железнодорожных путей. В частности, участок Аягоз – Бахты создаст третий железнодорожный переход на границе с Китаем.
Пропускная способность почти удвоится
В СЗРУ отмечают, что реализация проектов позволит увеличить пропускную способность маршрута с 55 млн до 100 млн тонн грузов в год к 2030 году.
Кроме того, KTZ инвестирует более 100 млн долларов в строительство шести новых грузовых судов для перевозок через Каспийское море между портами Актау, Курик и Баку.
Также компания готовится к проведению IPO в 2026 году с возможным размещением акций на биржах Казахстана, Лондона и Гонконга. Полученные средства планируется направить на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.
Россия рискует потерять статус транзитного хаба
По данным ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута, объем перевозок вырос с 2,76 млн тонн в 2023 году до 4,48 млн тонн в 2024 году.
В первом квартале 2026 года по маршруту уже прошло около 173 контейнерных поездов. До конца года Казахстан планирует увеличить этот показатель до 600, а в 2027 году – еще на 67%.
В СЗРУ считают, что после выхода маршрута на полную мощность Россия может потерять статус ключевого транзитного узла между Азией и Европой, что приведет к многомиллиардным потерям для ее экономики.
Казахстан отказался от российских подрядчиков
На фоне переориентации логистических маршрутов Казахстан также отказался от участия российских компаний в строительстве трех теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.
Проекты будет реализовывать казахстанско-сингапурский консорциум, а ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2029 год.
А "ХУА", в тому, що китайці готуються до майбутньої громадянської війни в Росії. Тому хочуть забезпечить собі безпечний "Шовковий шлях". Саме з-за цього ідуть на подібні витрати...
