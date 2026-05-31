РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11282 посетителя онлайн
Новости Отношения Китая и ЕС
2 186 11

Китай строит путь в Европу в обход России - Москва может потерять миллиарды

Китай расширяет торговый путь в Европу в обход России

Китай планирует существенно увеличить объемы перевозок в Европу по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, который проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, полностью минуя территорию России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Китай и Казахстан вкладывают миллиарды

По данным СВРУ, Китай и Казахстан активно инвестируют в развитие так называемого Серединного коридора. Среди причин – санкционные риски, снижение доверия к России как транзитному государству и стремление диверсифицировать логистические маршруты.

Компания "Казахстанские железные дороги" (KTZ) планирует к 2030 году инвестировать около 10 млрд долларов в модернизацию железнодорожной, портовой и терминальной инфраструктуры.

Уже в этом году Казахстан намерен построить около 900 километров новых железнодорожных путей. В частности, участок Аягоз – Бахты создаст третий железнодорожный переход на границе с Китаем.

Читайте: Евросоюз хочет снять санкции с китайской компании, которая помогала России, – Bloomberg

Пропускная способность почти удвоится

В СЗРУ отмечают, что реализация проектов позволит увеличить пропускную способность маршрута с 55 млн до 100 млн тонн грузов в год к 2030 году.

Кроме того, KTZ инвестирует более 100 млн долларов в строительство шести новых грузовых судов для перевозок через Каспийское море между портами Актау, Курик и Баку.

Также компания готовится к проведению IPO в 2026 году с возможным размещением акций на биржах Казахстана, Лондона и Гонконга. Полученные средства планируется направить на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.

Читайте также: США, Китай и Россия преследуют одну цель в отношении Европы, - Каллас

Россия рискует потерять статус транзитного хаба

По данным ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута, объем перевозок вырос с 2,76 млн тонн в 2023 году до 4,48 млн тонн в 2024 году.

В первом квартале 2026 года по маршруту уже прошло около 173 контейнерных поездов. До конца года Казахстан планирует увеличить этот показатель до 600, а в 2027 году – еще на 67%.

В СЗРУ считают, что после выхода маршрута на полную мощность Россия может потерять статус ключевого транзитного узла между Азией и Европой, что приведет к многомиллиардным потерям для ее экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины, - Reuters

Казахстан отказался от российских подрядчиков

На фоне переориентации логистических маршрутов Казахстан также отказался от участия российских компаний в строительстве трех теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Проекты будет реализовывать казахстанско-сингапурский консорциум, а ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Читайте также: Трамп предостерег Великобританию и Канаду от сделок с Китаем: это очень опасно для них

Автор: 

доходы (506) Европа (2425) Китай (3380) россия (97730)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
За Україну!
показать весь комментарий
31.05.2026 11:40 Ответить
+2
кацапи втратять - китайози набудуть - за кого переживати?
показать весь комментарий
31.05.2026 11:32 Ответить
+2
не втече ху йло до китайців ніяк. навіть якби він сам цього дуже хотів. китайці не будуть ганьбити себе, покриваючи воєнного злочинця. а от до Пухляша ху йло втекти зможе і Пухляш його прийме з радістю він це зробить сам чи по наказу Сі. тут уже не дуже і принципово. хоча, насправді ху йло навряд чи встигне кудись втекти. його кремлівська гебня сама табакеркою замочить.
показать весь комментарий
31.05.2026 12:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з https://szru.gov.ua/news-media/news/kazakhstan-ta-kytai-znovu-planuyut-zalyshyty-rosiyu-za-bortom посиланням на Службу зовнішньої розвідки
показать весь комментарий
31.05.2026 11:29 Ответить
кацапи втратять - китайози набудуть - за кого переживати?
показать весь комментарий
31.05.2026 11:32 Ответить
За Україну!
показать весь комментарий
31.05.2026 11:40 Ответить
А тут питання ЦІКАВІШЕ? Питання стоїть ТАК: "НАХУА?"
А "ХУА", в тому, що китайці готуються до майбутньої громадянської війни в Росії. Тому хочуть забезпечить собі безпечний "Шовковий шлях". Саме з-за цього ідуть на подібні витрати...
показать весь комментарий
31.05.2026 12:23 Ответить
Так, боюсь китайці мають якісь розвідданні, що США зібралися відривати рашку від них по шматках, бо цілою вона відриватися не хоче...
показать весь комментарий
31.05.2026 12:29 Ответить
Це ж і є, отой План ******!?!? Свято для китайців, наближають - Українці ???
****** все передасть задарма китайцям, а сам, утіче до них з якоюсь з отих орчих, - кривоногіх, чи мізуліною, чи кабаєвою??? А може, і ота алкашка пристаркувата від МЗС коня підвального ?!?!
показать весь комментарий
31.05.2026 11:40 Ответить
не втече ху йло до китайців ніяк. навіть якби він сам цього дуже хотів. китайці не будуть ганьбити себе, покриваючи воєнного злочинця. а от до Пухляша ху йло втекти зможе і Пухляш його прийме з радістю він це зробить сам чи по наказу Сі. тут уже не дуже і принципово. хоча, насправді ху йло навряд чи встигне кудись втекти. його кремлівська гебня сама табакеркою замочить.
показать весь комментарий
31.05.2026 12:06 Ответить
Ето агалтєлая русафобія.)
показать весь комментарий
31.05.2026 11:40 Ответить
Мабуть не просто так під час візиту куйла до Сі військовий оркестр виконав "танок маленьких лебедів" Чайковського. Мабуть китайці щось знають.
показать весь комментарий
31.05.2026 11:57 Ответить
********** суши весла пасок на твоїй шиї буде стискатися дужче з кожним днем
показать весь комментарий
31.05.2026 11:59 Ответить
За даними служби розвідки зеленського. Це надійна інформація, як про шашлики в 2019
показать весь комментарий
31.05.2026 12:13 Ответить
 
 