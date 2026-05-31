Китай строит путь в Европу в обход России - Москва может потерять миллиарды

Китай планирует существенно увеличить объемы перевозок в Европу по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, который проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, полностью минуя территорию России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Китай и Казахстан вкладывают миллиарды

По данным СВРУ, Китай и Казахстан активно инвестируют в развитие так называемого Серединного коридора. Среди причин – санкционные риски, снижение доверия к России как транзитному государству и стремление диверсифицировать логистические маршруты.

Компания "Казахстанские железные дороги" (KTZ) планирует к 2030 году инвестировать около 10 млрд долларов в модернизацию железнодорожной, портовой и терминальной инфраструктуры.

Уже в этом году Казахстан намерен построить около 900 километров новых железнодорожных путей. В частности, участок Аягоз – Бахты создаст третий железнодорожный переход на границе с Китаем.

Пропускная способность почти удвоится

В СЗРУ отмечают, что реализация проектов позволит увеличить пропускную способность маршрута с 55 млн до 100 млн тонн грузов в год к 2030 году.

Кроме того, KTZ инвестирует более 100 млн долларов в строительство шести новых грузовых судов для перевозок через Каспийское море между портами Актау, Курик и Баку.

Также компания готовится к проведению IPO в 2026 году с возможным размещением акций на биржах Казахстана, Лондона и Гонконга. Полученные средства планируется направить на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.

Россия рискует потерять статус транзитного хаба

По данным ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута, объем перевозок вырос с 2,76 млн тонн в 2023 году до 4,48 млн тонн в 2024 году.

В первом квартале 2026 года по маршруту уже прошло около 173 контейнерных поездов. До конца года Казахстан планирует увеличить этот показатель до 600, а в 2027 году – еще на 67%.

В СЗРУ считают, что после выхода маршрута на полную мощность Россия может потерять статус ключевого транзитного узла между Азией и Европой, что приведет к многомиллиардным потерям для ее экономики.

Казахстан отказался от российских подрядчиков

На фоне переориентации логистических маршрутов Казахстан также отказался от участия российских компаний в строительстве трех теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Проекты будет реализовывать казахстанско-сингапурский консорциум, а ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

