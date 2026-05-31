Китай будує шлях до Європи в обхід Росії - Москва може втратити мільярди

Китай планує суттєво збільшити обсяги перевезень до Європи через Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, який проходить через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину, повністю оминаючи територію Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Китай і Казахстан вкладають мільярди

За даними СЗРУ, Китай та Казахстан активно інвестують у розвиток так званого Серединного коридору. Серед причин – санкційні ризики, зниження довіри до Росії як транзитної держави та прагнення диверсифікувати логістичні маршрути.

Компанія "Казахстанські залізниці" (KTZ) планує до 2030 року інвестувати близько 10 млрд доларів у модернізацію залізничної, портової та термінальної інфраструктури.

Уже цього року Казахстан має намір побудувати близько 900 кілометрів нових залізничних колій. Зокрема, ділянка Аягоз – Бахти створить третій залізничний перехід на кордоні з Китаєм.

Пропускна здатність майже подвоїться

У СЗРУ зазначають, що реалізація проєктів дозволить збільшити пропускну спроможність маршруту з 55 млн до 100 млн тонн вантажів на рік до 2030 року.

Крім того, KTZ інвестує понад 100 млн доларів у будівництво шести нових вантажних суден для перевезень через Каспійське море між портами Актау, Курик та Баку.

Також компанія готується до проведення IPO у 2026 році з можливим розміщенням акцій на біржах Казахстану, Лондона та Гонконгу. Отримані кошти планують спрямувати на подальший розвиток транспортної інфраструктури.

Росія ризикує втратити статус транзитного хабу

За даними асоціації Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, обсяг перевезень зріс із 2,76 млн тонн у 2023 році до 4,48 млн тонн у 2024 році.

У першому кварталі 2026 року маршрутом уже пройшли близько 173 контейнерних поїздів. До кінця року Казахстан планує збільшити цей показник до 600, а у 2027 році – ще на 67%.

У СЗРУ вважають, що після виходу маршруту на повну потужність Росія може втратити статус ключового транзитного вузла між Азією та Європою, що призведе до багатомільярдних втрат для її економіки.

Казахстан відмовився від російських підрядників

На тлі переорієнтації логістичних маршрутів Казахстан також відмовився від участі російських компаній у будівництві трьох теплоелектроцентралей у Кокшетау, Семєї та Усть-Каменогорську.

Проєкти реалізовуватиме казахстансько-сінгапурський консорціум, а введення об’єктів в експлуатацію заплановане на 2029 рік.

