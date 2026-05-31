3 059 16

Китай будує шлях до Європи в обхід Росії - Москва може втратити мільярди

Китай розширює торговий шлях до Європи в обхід Росії

Китай планує суттєво збільшити обсяги перевезень до Європи через Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, який проходить через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину, повністю оминаючи територію Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Китай і Казахстан вкладають мільярди

За даними СЗРУ, Китай та Казахстан активно інвестують у розвиток так званого Серединного коридору. Серед причин – санкційні ризики, зниження довіри до Росії як транзитної держави та прагнення диверсифікувати логістичні маршрути.

Компанія "Казахстанські залізниці" (KTZ) планує до 2030 року інвестувати близько 10 млрд доларів у модернізацію залізничної, портової та термінальної інфраструктури.

Уже цього року Казахстан має намір побудувати близько 900 кілометрів нових залізничних колій. Зокрема, ділянка Аягоз – Бахти створить третій залізничний перехід на кордоні з Китаєм.

Пропускна здатність майже подвоїться

У СЗРУ зазначають, що реалізація проєктів дозволить збільшити пропускну спроможність маршруту з 55 млн до 100 млн тонн вантажів на рік до 2030 року.

Крім того, KTZ інвестує понад 100 млн доларів у будівництво шести нових вантажних суден для перевезень через Каспійське море між портами Актау, Курик та Баку.

Також компанія готується до проведення IPO у 2026 році з можливим розміщенням акцій на біржах Казахстану, Лондона та Гонконгу. Отримані кошти планують спрямувати на подальший розвиток транспортної інфраструктури.

Росія ризикує втратити статус транзитного хабу

За даними асоціації Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, обсяг перевезень зріс із 2,76 млн тонн у 2023 році до 4,48 млн тонн у 2024 році.

У першому кварталі 2026 року маршрутом уже пройшли близько 173 контейнерних поїздів. До кінця року Казахстан планує збільшити цей показник до 600, а у 2027 році – ще на 67%.

У СЗРУ вважають, що після виходу маршруту на повну потужність Росія може втратити статус ключового транзитного вузла між Азією та Європою, що призведе до багатомільярдних втрат для її економіки.

Казахстан відмовився від російських підрядників

На тлі переорієнтації логістичних маршрутів Казахстан також відмовився від участі російських компаній у будівництві трьох теплоелектроцентралей у Кокшетау, Семєї та Усть-Каменогорську.

Проєкти реалізовуватиме казахстансько-сінгапурський консорціум, а введення об’єктів в експлуатацію заплановане на 2029 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з https://szru.gov.ua/news-media/news/kazakhstan-ta-kytai-znovu-planuyut-zalyshyty-rosiyu-za-bortom посиланням на Службу зовнішньої розвідки
показати весь коментар
31.05.2026 11:29 Відповісти
кацапи втратять - китайози набудуть - за кого переживати?
показати весь коментар
31.05.2026 11:32 Відповісти
За Україну!
показати весь коментар
31.05.2026 11:40 Відповісти
А тут питання ЦІКАВІШЕ? Питання стоїть ТАК: "НАХУА?"
А "ХУА", в тому, що китайці готуються до майбутньої громадянської війни в Росії. Тому хочуть забезпечить собі безпечний "Шовковий шлях". Саме з-за цього ідуть на подібні витрати...
показати весь коментар
31.05.2026 12:23 Відповісти
Так, боюсь китайці мають якісь розвідданні, що США зібралися відривати рашку від них по шматках, бо цілою вона відриватися не хоче...
показати весь коментар
31.05.2026 12:29 Відповісти
У США, на сьогодні, "відривалка" така сама, як у Трампа - "трахалка"... "В'яла", і "не встає"...
показати весь коментар
31.05.2026 12:38 Відповісти
Ви особисто перевіряли "трахалку" Трампа? Чи думаєте, що він дозволив Меланії мати коханця? Повірте, в Штатах медицина випередила нашу на кілька століть і в сфері чоловічої потенції тим більш! Не треба судити по наших чоловіках, які у віці Трампа вже зазвичай давно лежать в землі...
показати весь коментар
31.05.2026 12:48 Відповісти
Це ж і є, отой План ******!?!? Свято для китайців, наближають - Українці ???
****** все передасть задарма китайцям, а сам, утіче до них з якоюсь з отих орчих, - кривоногіх, чи мізуліною, чи кабаєвою??? А може, і ота алкашка пристаркувата від МЗС коня підвального ?!?!
показати весь коментар
31.05.2026 11:40 Відповісти
не втече ху йло до китайців ніяк. навіть якби він сам цього дуже хотів. китайці не будуть ганьбити себе, покриваючи воєнного злочинця. а от до Пухляша ху йло втекти зможе і Пухляш його прийме з радістю він це зробить сам чи по наказу Сі. тут уже не дуже і принципово. хоча, насправді ху йло навряд чи встигне кудись втекти. його кремлівська гебня сама табакеркою замочить.
показати весь коментар
31.05.2026 12:06 Відповісти
Ето агалтєлая русафобія.)
показати весь коментар
31.05.2026 11:40 Відповісти
Мабуть не просто так під час візиту куйла до Сі військовий оркестр виконав "танок маленьких лебедів" Чайковського. Мабуть китайці щось знають.
показати весь коментар
31.05.2026 11:57 Відповісти
********** суши весла пасок на твоїй шиї буде стискатися дужче з кожним днем
показати весь коментар
31.05.2026 11:59 Відповісти
За даними служби розвідки зеленського. Це надійна інформація, як про шашлики в 2019
показати весь коментар
31.05.2026 12:13 Відповісти
Тобто Китай буде новий шлях збуту товарів в Европу, що принесе Китаю мільярди? І ви справді думаете що Китай дозволить щоб ***** напав на ЄС і втратити мільярди?
показати весь коментар
31.05.2026 12:37 Відповісти
После пробега по рашке ни одна автомойка в Европе не берется отмывать фуры от говнища!
показати весь коментар
31.05.2026 12:38 Відповісти
Казахстан під Китаєм уже давно це може бути і просто інвестиційний розвиток у них багато ресурсів які потрібно піднебесній.

Але те що ЄС пішло до Вірменів мабуть все таки підтримує цю версію, залишилась тільки Грузія яка під контролем орків, але її можна купити і не дорого.

Також Китай зараза скупляє автозаводи в ЄС тобто у них довготривалі плани для входження на ринок. Також вони почали співпрацювати з європейськими виробниками у спільних проектах.
показати весь коментар
31.05.2026 12:48 Відповісти
 
 